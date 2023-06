Pioggia di fiori in estate: come valorizzare le stampe floreali, tutti gli abbinamenti da provare

Le stampe floreali sono l’idea perfetta per l’estate, per valorizzare ogni look dando un tocco fresco e colorato.

Le stampe a fiori sono sempre una buona idea che si tratti di una blusa, una gonna, un costume o un abito lungo perché danno valore e sono allegre. Da Valentino a D&G, ogni maison quest’anno ha dato ampio spazio alla creazione di una linea apposita, con due stampe differenti: quelle maxi e quelle mini.

I motivi a fiori sono vari: ci sono quelli con un solo colore, quelli tutti colorati, con texture e dimensioni differenti, con animali oppure altri motivi geometrici. Sono ottimali per chi ha un fisico robusto in quanto riescono a minimizzare molto bene il tutto e sono anche utili per valorizzare le donne con un seno abbondante, quindi non possono mancare nell’armadio.

Stampe a fiori: in che modo valorizzarle al meglio

I pantaloni a fiori sono una delle possibile opzioni, anche se non sono molto gettonati come gli abiti o le bluse e nemmeno le gonne. Tendono ad essere un po’ eccessivi e di conseguenza possono andare bene a patto che siano morbidi e comodi. Si possono abbinare con un capo di una bella tinta ma monocolore, oppure spezzare con una giacca di pelle.

Le gonne con stampe a fiori sono molto femminili e possono essere indossate insieme ad un top bianco oppure una blusa per andare a lavoro. Danno quel tono estivo che è sempre piacevole. L’ideale è optare però per un tessuto naturale, comodo e fresco, come il lino o il cotone poiché con i materiali sintetici l’effetto finale non sempre è vincente.

In alternativa un abitino a fiori che permette di risolvere in un colpo solo il look. Adatto ad ogni fisico, può essere impreziosito da una cintura o un altro dettaglio. Le bluse e le camiciole sono quello che non passa mai di moda e che tutte amano perché riescono a portare immediatamente luce anche su un semplice jeans.

In questo caso si può giocare con i tessuti, con le dimensioni e i colori ma anche con gli abbinamenti. Quindi ben vengano le stampe di fiori mixate con altri dettagli e disegni. Sono ottime anche per andare a lavoro, per una passeggiata con le amiche oppure per un incontro serale, tutto dipende dagli elementi con cui vengono abbinate.

Sandali bassi e jeans per la passeggiata, pochette e tacchi alti per un’occasione romantica e pantalone a sigaretta e giacca per l’ufficio. Ognuno può creare il suo look estivo con le stampe, senza rinunciare al colore ma sempre con grande classe.