Abiti da cerimonia per bambine, scegli il look perfetto per la tua principessa

Non sai quale abito da cerimonia scegliere per la tua bambina? Ecco quali sono i brand dove trovare il modello perfetto per ogni occasione, dai matrimoni ai battesimi

Se sei invitata ad un evento come un matrimonio o un battesimo ed hai una bambina, dopo aver scelto l’abito da cerimonia giusto per te devi trovare quello perfetto per lei. L’obiettivo dev’essere quello trovare il giusto equilibrio tra eleganza e comfort, e soprattutto uno stile adatto alla sua età. Ci sono alcuni brand specializzati in abiti da cerimonia per bambine adatti alle occasioni speciali, capaci di soddisfare sia i genitori alla ricerca di capi di lusso che quelli un po’ più attenti al budget.

Le collezioni autunno-inverno 2024 di brand prestigiosi come Monnalisa, Jacadi e Abel & Lula e di altri marchi più accessibili, come Sweet Mommy e Miama Store, sono ricche di abiti da cerimonia che uniscono stile e praticità per permettere alle bambine di essere al centro dell’attenzione senza mai rinunciare alla comodità. Vediamo insieme alcune delle proposte migliori tra gli abiti da damigella e da cerimonia, tra le quali scegliere il look da favola per la tua bimba.

Abiti da cerimonia per bambine, l’eleganza made in Italy di Monnalisa

Uno dei primi nomi che viene in mente quando si parla di abiti da cerimonia per bambine è Monnalisa. Questo brand italiano è rinomato per la qualità dei suoi materiali e per il design curato nei minimi dettagli, che si adatta perfettamente a eventi speciali come matrimoni e battesimi.

Gli abiti Monnalisa sono caratterizzati da linee raffinate, spesso arricchiti da dettagli come ricami floreali, balze e applicazioni tridimensionali. La palette cromatica spazia dai toni pastello come il rosa cipria e il crema fino a colori più vivaci come il rosso e il blu. Uno dei modelli più iconici è l’abito a balze in tulle ricamato in paillettes perfetto per una cerimonia primaverile o estiva.

Per l’autunno-inverno, invece, Monnalisa propone anche abiti realizzati in tessuti più pesanti come il velluto, ideali per mantenere la bambina calda ma allo stesso tempo elegante. Gli abiti del brand sono pensati per far sentire le bambine come delle piccole principesse. L’attenzione alla qualità dei materiali garantisce anche il massimo comfort per l’intera giornata, permettendo loro di giocare e muoversi liberamente.

La raffinatezza parisienne di Jacadi

Se desideri uno stile più sobrio ma altrettanto elegante Jacadi, marchio francese famoso per le sue linee classiche e pulite con un tocco di raffinatezza tipicamente parigino, è la scelta ideale. Gli abiti da cerimonia per bambine di Jacadi sono spesso caratterizzati da tagli semplici e materiali pregiati, come il cotone e il piqué, e arricchiti da piccoli dettagli come colli Peter Pan, fiocchi o ricami discreti.

Tra le proposte per l’autunno-inverno 2024 c’è la gonna ispirata al tutù da ballerina e modernizzata da una lunghezza sotto al ginocchio in leggerissimo tulle color block plissettato, da indossare con una bella t-shirt e un pullover scaldacuore. Questo outfit si abbina bene con calzature semplici, come ballerine in pelle o vernice, e con accessori delicati, come fasce per capelli o cerchietti decorati. Jacadi si distingue anche per la sua attenzione alla qualità e al comfort: gli abiti sono realizzati in tessuti morbidi e traspiranti che permettono alla bambina di sentirsi a proprio agio anche durante le giornate più lunghe.

Abel & Lula, fantasia e femminilità

Un altro brand di riferimento nel mondo degli abiti da cerimonia per bambine è Abel & Lula, marchio spagnolo noto per le sue creazioni romantiche e sofisticate, perfette per le bambine che desiderano un look femminile e fiabesco. Le collezioni di Abel & Lula per l’autunno-inverno 2024 sono ricche di abiti dai volumi morbidi, decorati con dettagli come pizzi, tulle e fiori applicati.

Uno dei capi di punta è l’abito in tulle con gonna ampia e corpetto ricamato da tante piccole stelle dorate. Perfetto per le occasioni più importanti, questo tipo di abito è pensato per far sentire la bambina speciale senza eccessi stilistici. Gli abiti di Abel & Lula si abbinano perfettamente con accessori coordinati come cappellini o scarpine in tessuti pregiati. Per un look autunnale, Abel & Lula propone anche modelli in velluto o in lana leggera arricchiti da colli in pelliccia ecologica, che aggiungono un tocco di lusso senza compromettere la praticità.

Abiti da cerimonia per bambine, le proposte più romantiche

Il brand Sweet Mommy, specializzato in abbigliamento pre-maman ma anche in abiti per neonati e bambini, tra i capi della sua collezione da cerimonia per bambine propone tanti bellissimi abiti tra i quali un abito con gonna in tulle e corpetto impreziosito da ricami e perline, disponibile in bianco o rosa e perfetto per un’occasione importante, per una cerimonia come damigella d’onore o per un party elegante. Super trendy anche gli abiti da cerimonia per bambine di Miama Store, brand nato nel 2011 con l’obiettivo di dare la possibilità di acquistare abiti per occasioni speciali a prezzi super accessibili.

Nella nuova collezione di abiti da cerimonia per bambine c’è un abito con gonna a balze di tulle, un modello a manica lunga con corpetto ricamato, disponibile in un romantico rosa confetto ma anche in un’attualissima tonalità di rosso, vivace e di tendenza.