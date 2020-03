Per scegliere l’abito da cerimonia lungo più adatto alle vostre esigenze, bisognerà tenere conto di una serie di fattori: il tipo di cerimonia a cui si dovrà partecipare, il proprio ruolo durante il grande giorno e, ovviamente, ora, luogo e stagione del ricevimento. In questo modo sarà più semplice trovare il vestito perfetto. Dagli abiti lunghi da cerimonia in pizzo a quelli blu, neri, rossi o pastello, dai modelli estivi a quelli invernali, scopriamo insieme le proposte da non perdere.

Gli abiti da cerimonia lunghi estivi

Se il matrimonio si svolge in primavera o in estate, le proposte colorate non mancano e l’invitata si potrà davvero divertire. Gli abiti estivi sono realizzati in tessuti leggeri come la seta, lo chiffon e il cotone e sono proposti principalmente in colori tenui e in colorazioni pastello, anche se non mancano le eccezioni.



I modelli più classici prevedono tagli dritti e tessuti lavorati a pieghe, ma anche vaporose e romantiche gonne in tulle. I corpetti di questi abiti da cerimonia lunghi possono essere caratterizzati da scolli a V, all’americana o a cuore, spesso impreziositi da ricami, decorazioni e paillettes.



Nelle nuove collezioni troverete anche abiti da cerimonia stile impero perfetti per le ragazze, in colorazioni come il rosa cipria, una scelta sempre molto popolare per la stagione calda, il celeste, il verde menta o il beige. Sono molto amati anche i vestiti da sera eleganti con fantasie floreali o con micro stampe, un trend intramontabile per i mesi caldi.

Gli abiti invernali

Vestirsi per un’occasione speciale non è mai semplice, meno che mai in inverno, quando ad un bell’abito bisogna anche abbinare un cappotto altrettando chic. I vestiti da cerimonia lunghi invernali sono proposti soprattutto in colorazioni scure, che vanno dal bordeaux al malva, dal blu al nero, dal grigio al verde. Cambiano anche i materiali, che diventano più caldi e avvolgenti e spaziano dalla seta alla lana, fino al velluto. Nel caso di cerimonie autunnali, in cui il tempo può essere incerto, è comunque meglio puntare su abiti da cerimonia lunghi con maniche, magari arricchiti da un dettaglio intrigante come uno spacco vertiginoso.

Collezioni come quelle di Luisa Spagnoli o Elisabetta Franchi propongono modelli perfetti per adeguare il look alla stagione in corso.

Gli abiti da cerimonia in pizzo



Gli abiti da cerimonia lunghi in pizzo sono spesso realizzati con una base in altri materiali, come ad esempio la seta, il broccato o il satin, su cui vengono applicati ricami in pizzo. Nella maggior parte dei casi le applicazioni in pizzo vengono poste solo su maniche e corpetto, per non rivaleggiare troppo con la sposa. Si tratta di modelli evergreen, da sfoggiare però solo per cerimonie particolarmente eleganti. Nella collezione di Luisa Spagnoli, tanto per fare un esempio, troverete ogni anno modelli dai ricami pregiati.

Gli abiti da cerimonia lunghi neri

Gli abiti neri sono i più formali e ne troverete soprattutto nelle collezioni dei grandi marchi. Nella linea di abiti da cerimonia Armani, per esempio, si fanno notare ogni anno completi e vestiti da cerimonia lunghi in total black, ma ricordate di indossare outfit di questo tipo con scarpe e borsa a contrasto per spezzare con un tocco di luce, per esempio premiando toni come l’argento, il grigio perla e l’oro.

Gli abiti da cerimonia lunghi rossi e bordeaux

Gli abiti da cerimonia lunghi rossi sono i più estrosi, perciò vanno indossati solo in occasione di matrimoni dallo stile più spigliato e meno formale, e solo se la sposa è d’accordo.

Nelle nuove collezioni troverete vestiti bordeaux e rosso scuro, i più adatti per l’inverno, ma anche creazioni rosso corallo o rosso fragola, perfette per la stagione calda.

Quali accessori abbinare? Premiate tinte come il beige e l’oro per i look più raffinati, oppure puntate sul più classico nero.



Gli abiti da cerimonia lunghi blu

Gli abiti da cerimonia lunghi blu sono la scelta più elegante in ogni stagione, ma in particolar modo per i matrimoni di sera. Nelle collezioni delle griffe specializzate li troverete sia in forme scivolate a colonna che con gonna a ruota più gonfia. Abbinate accessori neri o, per un tocco più sbarazzino, una borsa e un paio di scarpe color argento.

Gli abiti da cerimonia lunghi rosa antico e rosa cipria

Tra i modelli più primaverili troviamo gli abiti da cerimonia lunghi rosa antico, romantici e sognanti al punto giusto, soprattutto se realizzati in materiali vaporosi come il tulle o raffinati come il pizzo. Anche gli abiti da cerimonia lunghi rosa cipria sono perfetti per una cerimonia durante la stagione calda e spesso sono impreziositi da decorazioni luminose che arrivano a interessare l’intero abito. Per le invitate più femminili non possono mancare scollature sulla schiena, inserti in pizzo o gonne plissè, per essere chic ed eleganti.



Gli abiti da cerimonia lunghi taglie forti

Quali sono gli abiti da cerimonia lunghi per taglie comode più belli? Le proposte nel campo degli abiti da cerimonia taglie forti sono più numerose di quel che possiate immaginare. Per evitare di indossare un modello poco adatto alla vostra fisionomia, pensate a quale parte del corpo volete valorizzare, se il décolleté, il punto vita o le spalle.

Per le donne formose il consiglio è di non scegliere abiti troppo ampi, ma di optare per modelli più sobri e chic, che possono essere a-line, abiti da cerimonia lunghi stile impero, a sirena o redingote.

Vestiti lunghi da cerimonia, dove trovarli?

Se non sapete dove cercare il vostro abito da cerimonia elegante e chic, sappiate che ci sono alcuni brand specializzati nella creazione di abiti da sera lunghi firmati. Per chi ama l’haute couture, brand come Max Mara, Luisa Spagnoli, Carlo Pignatelli, Pronovias o Pierre Cardin, stagione dopo stagione, offrono diverse possibilità adatte a tutti i gusti. Anche gli abiti da cerimonia lunghi Elisabetta Franchi sono disponibili in tante sfumature e fantasie: avrete solo l’imbarazzo della scelta!

Abiti economici

Tante anche le griffe che realizzano capi economici. Marchi come Zara e Mango inseriscono nelle loro collezioni stagionali diverse proposte per l’invitata al matrimonio a prezzi competitivi, ma anche brand come Lost Ink, Kiomi, Dorothy Perkins, Lace & Beads, Vero Moda e Anna Field, che vendono le loro creazioni anche su Zalando, non deludono. Negli e-shop più celebri come Amazon la scelta è ancora più variegata. Non vi resta che dare un’occhiata!