Usare la birra come abbronzante è davvero efficace?

Per molti sembrerebbe essere molto efficace, abbronzarsi con la birra in realtà ha i suoi pericoli da non sottovalutare. Sui social network, specialmente su Tik Tok, son tante le persone che hanno deciso di condividere il trend di versarsi la birra addosso per ottenere un’abbronzatura più omogenea, più scura e soprattutto più duratura.

A quanto pare, però, questa pratica non è assolutamente consigliata dagli esperti, anzi secondo questi ultimi sarebbe anche molto pericolosa per la cute. Qual è il motivo per cui in molti credono che la birra possa diventare un’abbronzante più che efficace? E perché gli esperti dicono il contrario? Ecco cosa devi assolutamente sapere!

Abbronzarsi con la birra è pericoloso? Cosa dicono gli esperti

Il trend, dal nome beer tan, non è recente, anzi sembrerebbe essere nato ancora prima dei social network. Per ottenere un’abbronzatura più intensa, quindi una pelle ancora più scura, la birra potrebbe diventare un’ottima abbronzante. Questo è quello che pensano in molti, ma gli esperti non possono fare altro che confermare quanto sia pericoloso.

Perché in molti credono di potersi abbronzare con la birra? Il luppolo o il lievito presenti all’interno della bevanda potrebbero stimolare la produzione di melanina, responsabile dell’abbronzatura della pelle. Nulla di tutto ciò però è mai stato approvato a livello scientifico.

Ecco quindi che si tratta di una convinzione del tutto errata, non è assolutamente una pratica scientificamente provata e, anzi, applicare dell’alcool direttamente sulla pelle potrebbe danneggiarla, disidratarla e causare irritazioni e reazione allergiche.

Per far durare la tinta più a lungo o semplicemente ottenere un’abbronzatura più omogenea e duratura, è importante affidarsi a prodotti di qualità e studiati per il raggiungimento di questo obiettivo. Esistono tanti cosmetici abbronzanti, come creme ed olii, che ti aiutano a ottenere un colorito più scuro da sfoggiare per tutta l’estate.

Innanzitutto bisogna preparare la pelle alla tintarella, poi bisogna esporsi al sole con determinate accortezze, quindi evitare le ore più calde e applicare sempre la crema con protezione solare, e fare affidamento anche all’alimentazione durante il periodo estivo. Non perdere i nostri trucchetti per un’abbronzatura perfetta!

Quindi continua ad utilizzare la birra come hai sempre fatto: davanti ad un aperitivo con gli amici o per accompagnare la tua pizza preferita!