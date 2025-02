Per sembrare più alte e slanciate, non serve per forza indossare delle scarpe con i tacchi. Ci sono, infatti, alcuni trucchi che riguardano, ad esempio, i jeans da indossare e abbinare correttamente.

Non tutte hanno la fortuna di essere abbastanza slanciate e alte. Ovviamente, a venire in aiuto in questi casi possono essere delle scarpe con i tacchi, ma non sempre è possibile indossarle. Queste possono, infatti, risultare scomode o non sempre appropriate.

Fortunatamente, esistono dei trucchi per smettere di sentirci basse e ottenere un look che faccia sentire più alte. In questo caso, i jeans possono essere i nostri migliori alleati. Scopriamo come abbinare i jeans per sembrare più alta e slanciata senza tacchi.

I jeans che slanciano la figura senza tacchi: i pantaloni che snelliscono figura, cosce e fianchi

Grazie ai giusti abbinamenti e agli stili, è possibile ottenere un effetto snellente e allungato, valorizzando – in questo modo – la figura in modo naturale e senza rinunciare al comfort. La scelta del modello di jeans è di fondamentale importanza per slanciare la figura. Opta per dei jeans a vita alta: questi, infatti, allungano le gambe visivamente, contribuendo a creare una silhouette più definita.

Anche i jeans skinny potrebbero essere scelti, perché sono un’ottima opzione aderendo alla perfezione alle gambe e mettendo in risalto le forme. Così, infatti, danno l’illusione di avere delle gambe più lunghe. Se preferisci un look più casual, i jeans a gamba dritta rappresentano una scelta vincente. Possono essere abbinati a una camicia da infilare dentro ai jeans e a una blusa. Questo, infatti, aiuta a creare un effetto ottico che allunga la figura. Da segnalare anche che i tessuti elasticizzati non appesantiscono la silhouette.

Come abbinare i jeans per sembrare più alta senza tacchi

Come detto, abbinare i jeans adeguatamente per un look slanciato è una strategia efficace. Parlando dei capi di abbigliamento, è consigliabile scegliere bluse o magliette con scollatura a V: questa, infatti, tende ad allungare visivamente busto e collo. Giacche e cardigan vanno indossati in versione lunga e aperta, così da slanciare ulteriormente la figura.

Lasciando da parte le scarpe con i tacchi, scegli delle calzature come ballerine, sandali o sneakers. Infine, per quanto riguarda i colori, opta per jeans scuri con una zona superiore più chiara che riesca a creare contrasto attirando l’attenzione verso la parte alta. Un look monocromatico può, inoltre, allungare la figura ulteriormente. Sei pronta a sembrare più alta e slanciata, senza dover indossare tacchi? Scopri anche come abbinare i jeans larghi e come abbinare i jeans skinny.