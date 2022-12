Quante domande, tutte insieme, nei giorni natalizi. Che facciamo? Cosa mangiamo? Dove andiamo? Chi invitiamo? Chi vediamo? Ma, anche, e soprattutto, come vestirsi a Natale.

Ecco, quello dell’outfit per la sera del 24 e il pranzo del 25 è un passaggio non banale e nemmeno di facilissima risoluzione. Perché se il colore rosso deve essere un obbligo in ossequio alle feste, tutto il resto resta un grosso punto interrogativo. Per questo meglio darti qualche consiglio in ordine sparso.

Gonna di tulle lunga

5 abbinamenti top per Natale – Foto Pinterest/ ubra.pl

Uno dei primi consigli è quello di un’elegante, ma non troppo, gonna lunga di tulle fino al ginocchio nera o grigia per abbinarla ad un maglione rosso o bordeaux. Il maglione non deve necessariamente essere il maglione di Natale conclamato. È sufficiente richiamare la festività anche solo con il rosso. E se non ami i tacchi, niente paura. Possono andare anche un paio di tronchetti bassi o un tacco largo.

Maxi dress glitterati

5 abbinamenti top per Natale – Foto Pinterest/ asos.com

Altra soluzione sono dei maxi dress glitterati di tutti i colori. Ovvero, abiti scintillanti in maglina o in tessuto sintetico con mezze maniche o maniche lunghe, lunghi fino alla caviglia e impreziositi da una cascata di glitter.

Crop top lurex

Altro scenario: se l’ambiente in cui festeggerai rischia di essere eccessivamente caldo per i riscaldamenti e lo stesso calore umano delle persone, scegli un pantalone culotte nero e per un crop top lurex. Completa il tuo Xmas outfit con ballerine dorate o argentate.

Velluto evergreen

E poi c’è l’opzione velluto evergreen. Buona per il Natale e altre occasioni. Ad esempio, un tubino o un modello da pattinatrice con gonna svasata e corta sopra al ginocchio, il tutto impreziosito da gioielli.

Camicia rossa di pizzo

Per concludere la carrellata di consigli, perché non osare? Indossa una camicia rossa dall’effetto vedo non vedo, magari indossando sotto un reggiseno di pizzo, completando con una gonna a ruota nera o argento.