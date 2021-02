H&M non solo è sempre più attenta alla qualità dei suoi materiali, ma anche ai trend fashion del momento.

Oltre ai capi basic e a quelli colorati e leggeri che ben conosciamo, non è difficile imbattersi in tagli e tessuti strutturati, pezzi particolari e modelli ricercati tanto da sembrare di design. Infatti, alcuni sembrano arrivare direttamente dalla boutique dei marchi moda più cool, ma il bello sta come sempre nel prezzo.

Diamo un’occhiata a 5 capi super cool da acquistare subito.

Una tunica corta in cotone con volant dai bordi smerlati e scollo alla coreana: questo capo H&M, disponibile sia color crema che nero, può essere indossato come abito o come blusa oversize. A renderlo speciale i dettagli super curati.

Foto | H&M

Queste ballerine rasoterra in pelle sono la scarpa perfetta per la primavera. Il dettaglio glam sta nella particolare scollatura a punta, che rende il piede ancora più affusolato.

Foto | H&M

Questi pantaloni in satin goffrato sono la moda. Elegantissimi grazie al tessuto stropicciato e al taglio leggermente svasato sul fondo, si adattano alla sneaker come ai tacchi alti. Disponibili anche beige chiaro, hanno una camicia over abbinata sempre in satin.

Foto | H&M

Le maniche a sbuffo sono le assolute protagoniste della stagione, su top come su maglioni e cardigan. Per uno stile parigino molto chic e vintage, questo golf in misto lana è perfetto: corto e a tre bottoni, si abbina a jeans e gonne a vita alta. Sotto, top scollati o camicie candide.

Foto | H&M

Questo abito H&M monospalla è super sexy. Il taglio particolare, lo spacco, la lunghezza e l’ispirazione anni ’90 non hanno niente da invidiare ai vestiti visti sulle passerelle.