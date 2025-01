Come vestirsi per andare in moto e viaggiare con stile: i consigli per un outfit perfetto

Ci sono dritte preziose da seguire sull’abbigliamento in moto e sapere come vestirsi, sia in inverno che in estate.

Per chi ama le moto, spostarsi con questo mezzo rappresenta un vero e proprio stile di vita. Sia che siate principianti che motociclisti esperti, è importante scegliere l’outfit giusto che garantisca sì stile, ma anche sicurezza. Per esprimere la nostra personalità su due ruote, possiamo scegliere indumenti e protezioni senza rinunciare alla libertà e alla voglia di avventura, oltre che a stile e comfort.

Ci sono idee da poter seguire per un look adatto a ogni tipo di viaggio in moto. Scopriamo come vestirsi per andare in moto e viaggiare con stile e i consigli per un outfit perfetto.

Come vestirsi per andare in moto d’inverno e in autunno: l’abbigliamento adatto

Per guidare una moto in autunno e in inverno, è necessario pensare bene al tipo di abbigliamento per riuscire ad affrontare le basse temperature, così come le condizioni climatiche variabili. È, quindi, necessario ricorrere a una giacca termica e impermeabile, con protezioni per urti e freddo. Ci sono tessuti come il Gore-Tex o simili, che hanno una buona resistenza all’acqua e al vento. Oltre alla giacca, sotto è necessario indossare un maglione termico o una base layer – in materiale traspirante – che possa aiutare a mantenere il calore, ma senza far sudare.

Parlando di pantaloni, ci sono quelli termici che possono proteggere sia dalle intemperie che, ovviamente, dal freddo. Da non dimenticare, poi, i guanti che isolano dal freddo, ma possono dare un’ottima sensibilità sui comandi. Da non dimenticare anche degli stivali sia isolanti che impermeabili – da evitare i tacchi – e un casco integrale, che abbia una visiera antigelo che protegga sia la testa che il viso. Ovviamente, la visiera è necessario che sia in grado di migliorare la visibilità in caso di nebbia o pioggia.

Come vestirsi per andare in moto d’estate e in primavera, anche da passeggero

Anche d’estate e in primavera occorre tenere in considerazione alcuni aspetti. È necessario indossare degli abiti tecnici come giacche, per l’appunto, pantaloni e guanti che abbiano dei rinforzi con materiali resistenti (kevlar o nylon). Per quanto riguarda la protezione, anche d’estate che c’è caldo bisogna pensarci quindi i criteri sono, più o meno, gli stessi. Via libera a giacche con inserti in rete, per mantenere la freschezza.

Ottimi anche i pantaloni che presentano protezioni removibili, guanti leggeri protettivi e stivali sempre impermeabili e, ovviamente, casco omologato indossato da chiunque sulla moto, passeggero incluso. Per quanto riguarda il giubbino, è meglio che sia attillato – per non gonfiarsi, fastidiosamente, come un paracadute per effetto del vento – e pieno di tasche, dove custodire chiavi, occhiali, soldi e tutto ciò che può servire alla guida. Questo considerando che la borsa è spesso sotto il sedile, quindi difficile da recuperare. Infine, proprio per quanto riguarda la borsa, sì alle maxi-bag e no alle pochette, a meno che non si custodiscano sotto la sella. Mai manici e always tracolla! Scoprite anche come vestire bene in ogni occasione e come vestirsi al primo appuntamento.