Abbigliamento dopo la gravidanza: come ritrovare il proprio stile

Dopo la gravidanza è naturale per ogni donna voler ritrovare la propria forma fisica e sentirsi di nuovo bene con sé stessa, iniziando dal proprio look. Ovviamente, durante e dopo il parto il corpo ha subìto diversi cambiamenti, per cui riadattare il proprio stile, specie, i primi tempi, diventa fondamentale. Se queste parole ti risuonano, eccoti 5 consigli utili e pratici da replicare sin da subito per aiutarti a rinnovare il guardaroba post-gravidanza.

1. Scegli il comfort prima di tutto

La parola chiave che dovrai seguire è comodità. I capi che sceglierai dovranno infatti farti sentire comoda, senza trascurare però lo stile. Opta quindi per abiti eleganti ma comodi, capaci di elevare l’asticella della tua autostima. Potresti mettere nell’armadio capi realizzati con tessuti morbidi e traspiranti, come il cotone, il lino e il jersey, e modelli quali pantaloni a vita alta, pantaloni a palazzo, leggings e abiti dal taglio morbido.

2. Valorizza la tua silhouette

Per sentirti bella, anche in un momento così delicato come il post-partum, non rinunciare mai a capi che possano mettere in risalto i tuoi punti forti. Potresti per esempio scegliere vestiti dal taglio impero per sottolineare il decolleté, o abiti svasati per distogliere lo sguardo dalla pancia ancora pronunciata. Se invece vuoi osare di più, crea un punto vita aderente ai tuoi abiti larghi usando una cintura o una fascia per ottenere una figura a clessidra. Puoi anche prendere spunto dai look delle celebrità da poco diventate mamme.

3. Investi in capi di qualità

Qualsiasi sia lo stile che prediligerai, ricorda sempre di scegliere capi di qualità. Puoi anche preferire abiti basici, ma pensa sempre di procurarti un buon set dal quale partire, per creare abbinamenti e look sempre diversi. Ci sono infatti molti brand che propongono t-shirt comode, cardigan e giacche versatili o ancora pantaloni che calzano a pennello, anche nelle taglie oltre la 44. In fondo, i capi di maggiore qualità sono spesso anche quelli più comodi. Cerca questa caratteristica anche nella lingerie, optando per intimo senza cuciture che possa offrirti comfort e sostegno.

4. Sperimenta con accessori e colori

La maggior parte delle volte basta poco per ritrovare il proprio stile o ricrearne uno nuovo. Gli accessori in questo caso possono davvero aiutarti a dare un tocco di personalità anche agli abiti più basici. Puoi sperimentare abbinando ai tuoi outfit collane, orecchini, foulard, scarpe e borse come più preferisci, seguendo le classiche guide di stile o dando vita ai tuoi personali accostamenti. E non rimanere sempre nel tuo porto sicuro scegliendo colori come il nero: non aver paura di inossare colori vivaci, fantasie e stampe per dare un tocco di freschezza al tuo look.

5. Prenditi il tuo tempo

Infine, un ultimo consiglio, forse il più prezioso: non sentirti sotto pressione per ritornare in forma dopo il parto e riprenderti il tuo vecchio stile. Concediti tutto il tempo che ti serve, non dare peso alle immagini che potresti trovare sui social di altre donne appena diventate mamme e non paragonarti a nessuna. Anzi, nel frattempo cogli l’occasione di sperimentare nuove opzioni e di cambiare insieme al tuo corpo.