A Natale tutte pazze per Zara Home!

La collezione natalizia Zara Home è ricca di novità, con decorazioni per la casa e per l’albero di Natale, addobbi per la tavola, candele e fragranze varie.

Biancheria per la camera da letto, accessori per la cucina e oggetti per bambini e di cartoleria, firmati Zara, perfetti per idee regalo uniche ed originali. Natale è atmosfera, ed è qui che Zara sorprende con delle novità di tendenza: lampade a forma di abete, ghirlande con luci calde.

Le luci di Natale, la giusta illuminazione sono ciò che fanno la differenza in tutte le decorazioni natalizie. Tantissime novità che sono un vero e proprio inno all’originalità.

Alberi di Natale Zara Home

Foto Zara Home | ALBERO CARTA ORIGAMI

L’originalità degli alberi di Natale è ciò che cattura maggiore curiosità: rami decorativi, perfetti da unire tra loro, andando a creare un’ottima alternativa al tradizionale albero. Un’altra idea che sta spopolando sono gli origami natalizi, quindi l’albero di Natale realizzato unicamente in carta origami.

Foto Zara Home | ALBERO NATALE LED

L’albero di Natale con luci e LED, privo di foglie, rientra sicuramente tra le proposte minimal più gettonate della stagione. L’ideale per chi non ha molto spazio in casa ma non vuole fare una rinuncia di stile.

Addobbi natalizi firmati Zara

Foto Zara Home | GHIRLANDA GRANDE PIUME BIANCHE

Numerosi suggerimenti e idee di decorazioni natalizie: ghirlande tradizionali, con lucine per un’atmosfera ancora più calda e magica, o ghirlande moderne realizzate con glitter o completamente con piume.

Foto Zara Home | ADDOBBO NATALIZIO STELLA GLITTER

Decorazioni per l’albero di Natale in grado di accontentare tutti i gusti: palline in vetro, glitterate, in velluto o con le piume. Con forme originali come la stella, perfetta per il Natale, il fungo o l’orso polare con la slitta. Insomma, potete sbizzarrirvi come meglio credete!

A tavola con Zara

Foto Zara Home | CALICE CON DECALCOMANIA DI STELLE

Tra le idee più belle per la tavola di Natale, tantissime decorazioni per apparecchiare la tavola seguendo le maggiori tendenze in maniera impeccabile. Dalle tovaglie per la tavola, ai piatti e bicchieri a tema natalizio. Set di tovaglie, segnaposti, portatovaglioli, piatti e bicchieri con temi differenti, abbinabili tra loro.

Foto Zara Home | TOVAGLIA E TOVAGLIOLI CON STAMPA DI STELLE

Tovaglia ricamata con le stelle, perfetta da combinare con il portatovaglioli dorati a forma di stella, da associare ai calici con le stelle. Dal colore oro ai classici colori della tradizione natalizia come il rosso e il verde, tantissime novità in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Idee regalo Natale

Foto Zara Home | SET DIFFUSORE IN STICK E MINICANDELE SALTED CARAMEL

Candele, fragranze profumate e lampade a tema natalizio sono ciò che arricchiscono la collezione di Zara Home, non sono solo decorazioni per la casa, perfette per le festività, ma anche idee regalo per gli appassionati di home design.

Foto Zara Home | CASETTA NATALIZIA GIOCATTOLO

Tante idee regalo perfette anche per i bambini, dal classico peluche amato dai più piccoli, alla casetta giocattolo natalizia.

Anche quest’anno Zara Home, per le festività del Natale ha presentato un catalogo pieno di idee e novità!