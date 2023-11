A Natale si rischia di ingrassare: ecco le regole da seguire durante le feste per non prendere peso

Con l’arrivo del periodo natalizio si rischia di prendere peso tra feste e pasti abbondanti: ecco come rimanere in forma anche a Natale.

È risaputo che durante le feste vi sia un grande rischio di prendere peso e di perdere tutti i e progressi che sono stati fatti nei mesi precedenti, e ciò accade particolarmente a Natale quando vi sono ben due settimane di festeggiamenti.

In genere quando arrivano le feste è normale mangiare più del solito e lasciarsi andare anche alle tentazioni. Le diete in questo periodo infatti ne risentono un po’ di più, visto che è più facile acquistare al supermercato panettoni e pandolci da mangiare tutti i giorni e al tempo stesso vi sono cibi parecchio grassi, come per esempio il cotechino, che mettono a rischio la propria linea. Proprio per evitare di perdere tutti i progressi che sono stati fatti in precedenza per arrivare ad avere un certo fisico e per mantenerlo, vi sono 5 suggerimenti in particolare che aiutano a non fare ingrassare durante il periodo di Natale.

5 regole per non ingrassare a Natale: ecco quali sono

• Limitare i pasti più abbondanti: per quanto possa essere una tentazione mangiare un po’ di più tutti i giorni l’ideale sarebbe riuscire a mangiare di più solamente alla cena del 24, al pranzo del 25 e la sera e notte di Capodanno.

• Attenzione ai nutrienti: sarebbe meglio evitare di consumare all’interno dello stesso pasto diversi cibi che però abbiano tutti lo stesso macro nutriente, ossia carboidrati, grassi oppure proteine. Riuscire a variare il più possibile permettere al corpo di assumere tutti i nutrienti necessari e di non accumularne invece di un solo genere.

• Bere e idratarsi: più si riesce a bere e più ci si può liberare dei liquidi ristagnanti all’interno del proprio organismo, e di conseguenza bisognerebbe bere almeno due litri di acqua ogni giorno.

• Svolgere attività fisica: anche se durante le feste viene proprio voglia di rilassarsi e di non alzarsi dal divano, bisogna riuscire a mantenere un allenamento fisico costante, in modo tale da non far rallentare il metabolismo che porterà a un conseguente aumento di peso.

• Attenzione ai giorni seguenti: i giorni successivi a tutti i pasti più abbondanti è bene riuscire a seguire un regime alimentare un pochino più rigido, in modo tale da poter compensare almeno in parte a tutti i pranzi e alle cene fatti. Ciò non significa ovviamente privarsi di ogni cibo buono e saporito, ma semplicemente limitare le quantità di dolci e di cibi grassi.