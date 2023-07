“A me non è piaciuta la gravidanza”, Elisabetta Canalis si racconta senza filtri

Elisabetta Canalis ha di recente confessato un aneddoto sulla sua gravidanza: ecco cosa ha detto la showgirl a tal proposito.

La soubrette è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, e ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione – in qualità di velina – al tg satirico Striscia la Notizia. Da allora la sua carriera è sempre stata in ascesa, e le ha permesso di collezionare un’esperienza dopo l’altra. E’ inoltre mamma della piccola Skyler Eva, nata dal suo matrimonio – ormai naufragato – con il chirurgo Brian Perri.

La Canalis ha parlato proprio del periodo della sua gravidanza e lo ha fatto condividendo con i fan i lati positivi e negativi di quei momenti.

Elisabetta Canalis, com’è stata la sua gravidanza: la confessione

La showgirl è stata recentemente ospitata nel format virtuale condotto da Diletta Leotta e tutto dedicato alla maternità. Le due donne hanno infatti parlato di cosa significhi diventare mamma e anche di come sia stato il periodo della gravidanza per la Canalis. Quest’ultima non ci ha pensato due volte e ha svelato la verità a riguardo, affermando di non aver amato particolarmente quel periodo. “A me non è piaciuta la gravidanza“, ha infatti detto lei, “l’unica cosa bella era il sapere che mia figlia stava bene“. La Leotta le ha a quel punto chiesto se l’avesse aiutata il fatto di sentirla nella pancia, e lei ha confessato di essere stata sempre molto spaventata. “Sembravo un alieno“, ha continuato Elisabetta.

Diletta è invece rimasta stupita da come lei riesca sempre a dire la verità. “Non ho più paura a dirla“, ha così detto la showgirl, “prima dovevi stare attenta“. La conduttrice DAZN ha così affermato che ci sono sicuramente moltissime ragazze che la pensano in questo modo, confessando che anche per lei è uno shock ogni giorno. Ha così parlato di quando si siede sul divano e sente il corpo di suo figlio dentro di sé. Il video ha attirato l’attenzione di moltissime persone, ed è subito diventato virale in rete.

Nota è infatti la vita sentimentale di Elisabetta Canalis, che ha sempre riscosso un grande successo anche sul web: la showgirl mostra infatti molto spesso scatti che ritraggono sua figlia Skyler Eva, a cui è molto legata e che ha anche lei attirato l’attenzione degli utenti del web. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta la presenza di migliaia di followers, che la seguono sempre con molto affetto e che la supportano in ogni suo progetto.