A colazione non deve mai mancare la frutta: ecco il motivo e quali frutti preferire

Una buona e sana alimentazione significa privilegiare frutta e verdura ogni giorno. Ma qual è la colazione ideale per iniziare la giornata?

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è più facile di quello che pensi, basta metter giù un piano alimentare in cui son previsti carboidrati, proteine, fibre e i vari nutrienti di cui l’organismo ha bisogno per affrontare al meglio la giornata. Per rimanere in salute non dovrebbero mai mancare nell’alimentazione frutta e verdura, tipici della dieta mediterranea che danno quel plus in più per sentirsi bene e in forma.

Non solo snack, pranzi e cene, anche la colazione deve essere curata nei minimi dettagli. Cappuccino e biscotti tutte le mattine potrebbero non essere abbastanza, se proprio non puoi farne a meno integra con uno degli alimenti più consigliati dai nutrizionisti: la frutta. Non una qualsiasi, privilegia questa tipologia di frutta e il tuo organismo ti ringrazierà.

Perché dovresti mangiare un frutto al mattino

Di idee per fare colazione ce ne sono in abbondanza, dal classico cappuccino al porridge, dai biscotti ai dolci light fatti in casa… a tutti questi alimenti, però, deve essere sempre aggiunta la frutta. La colazione è un pasto molto importante perché è il carburante per iniziare al meglio la giornata, se la salti o la consumi in maniera errata potresti arrivare al momento del pranzo molto affamato e senza forze.

Per arricchire la tua colazione non deve quindi mancare la frutta. Ti suggeriamo 7 frutti da gustare in una settimana, altrimenti crea un’ottima macedonia per colazione e noterai un grande miglioramento.

Uno dei frutti da privilegiare a colazione è la mela verde: è ricca di proteine, minerali, fibre e vitamine. Un altro frutto consigliato per fare il pieno di energie sono i fichi. Immancabile il kiwi, con questo frutto puoi fare il pieno di vitamina C, elemento essenziale per affrontare i malanni di stagione. Questa vitamina, infatti, fortifica il sistema immunitario e ha un forte potere antiossidante. Stesso discorso vale per il pompelmo.

Anche una banana al mattino può fare la differenza, oltre ad essere ricca di potassio, magnesio, calcio e fosforo è anche l’ideale per avere un senso di sazietà maggiore. Per affrontare al meglio la giornata una buona spremuta di arancia è quello che ci vuole. In alternativa alla frutta fresca puoi optare per una manciata di frutta secca, ricca di minerali e vitamine.