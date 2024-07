5 libri da leggere prima dei 30 anni, non devono mancare nella biblioteca personale

Leggere è una delle attività più preziose che si possono svolgere nel tempo libero, i cult che si devono leggere prima dei 30 anni.

Bisognerebbe leggere ogni qual volta si ha un po’ di tempo, farlo a prima mattina ad esempio è una routine che ti cambierà la vita. E’ un modo per godersi il tempo libero, accrescere la propria cultura personale e immergersi in mondi e universi che altrimenti non si conoscerebbero. Ci sono una serie di libri che vanno assolutamente letti prima dei trent’anni.

Cinque capolavori che non si può non conoscere prima di raggiungere questa soglia d’età, si tratta di storie appassionanti, amori travolgenti e drammi. Romanzi che lasceranno davvero con il fiato sospeso e probabilmente saranno letti tutti di un fiato.

I 5 libri da leggere prima dei 30 anni, quali sono

Esiste una tale infinità di libri che ce ne sono per tutte le età, un libro che si legge a vent’anni può essere riletto dopo 10 anni ed assumere per il lettore un significato totalmente nuovo. Tuttavia ci sono 5 libri che andrebbero letti prima dei 30 anni:

Nemico, amico, amante… di Alice Munro – è un libro che racconta debolezze e successi silenziosi, ma significativi e importanti. Una serie di esperienze da conservare quando si superano i vent’anni. Protagoniste di questi racconti sono tutte donne che si trovano a dover affrontare situazioni diverse di vita. Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf – questo saggio è stata un’occasione per la scrittrice per illustrare il rapporto che c’è tra donna e scrittura, ripercorrendo i percorsi della letteratura degli ultimi secoli e giungendo alla conclusione che ogni donna deve avere un posto tutto suo dove coltivare la propria vena artistica. Siddartha di Herman Hesse – “Colui che ha scoperto il significato (dell’esistenza”, è questa la tradizione letterale di questo capolavoro, perfetto da leggere tra i 20 e i 30 anni. Il protagonista vive diverse esperienze, riflettendo e traendo il massimo da ogni cosa, senza però fermarsi perché vuole vivere la vita a pieno. Anna Karenina di Lev Tolstoj – una finestra sugli usi e costumi dell’aristocrazia russa dell’Ottocento. La protagonista è sposata con un ufficiale di cui non è innamorata, conoscerà un altro uomo e nonostante proverà a non cedere all’amore, la passione prenderà il sopravvento. Ne seguiranno moltissimi problemi per la giovane Anna, un libro da leggere prima dei 30 anni perché attraverso vicende ed errori della protagonista, insegna davvero molto. Il taccuino d’oro di Doris Lessing – la protagonista di questo libro è la scrittrice Anna Wulf, che analizza ogni aspetto della sua vita da quella politica a quella sessuale. Tutto sarà scritto in alcuni taccuini, l’ultimo è quello d’oro. Questo romanzo è un libro su come fare ordine nella propria vita.

Sono tutti libri bellissimi che vale la pena leggere, storie e racconti appassionanti che emozioneranno chiunque sceglierà di leggerli.