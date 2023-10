5 buone abitudini quotidiane che aiutano a vivere la vita al meglio: vivi fino a 100 anni

Cinque abitudini quotidiane da seguire per vivere fino a 100 anni: li consiglia la scrittrice americana Christianne Wolff.

Vuoi vivere fino a 100 anni? Con una salute solida e un corpo in forma, è possibile raggiungere questo traguardo sulla Terra. L’autrice Christianne Wolff ha condiviso cinque consigli per la longevità estratti dal suo libro “The Healed State”, destinati a mantenere il corpo e la mente in perfetto equilibrio.

Purtroppo, con così tante malattie croniche che colpiscono persone di tutte le età, può essere difficile mantenere uno stile di vita sano per così tanto tempo. Tuttavia, seguendo lo stile di vita corretto, potresti essere in grado di preservare una buona salute fisica e mentale, e vivere una vita lunga e felice.

Gli alimenti che ingeriamo fanno la differenza

Il tuo microbiota intestinale è la casa di milioni di batteri e altri microrganismi che vivono nel tuo intestino. Questi microrganismi influenzano la tua digestione, il sistema immunitario e la salute della pelle. Consumando cibo spazzatura, ricco di zucchero e grassi, potresti danneggiare il tuo microbiota, compromettendo la digestione, l’immunità e la qualità della pelle. Al contrario, i cibi probiotici possono migliorare la salute intestinale.

La Wolff consiglia di consumare cibi ricchi di batteri benefici come kombucha, yogurt vivi, tempeh, kimchi e kefir. Alimenti ricchi di antiossidanti come cacao, melograno, bacche, mandorle e spinaci possono beneficiare il tuo microbiota e la tua longevità.

Dopo l’alimentazione, entra in gioco la tua mente. Mantenere un atteggiamento positivo può ridurre del 40% il rischio di morte precoce, secondo Wolff. Concentrarsi sugli aspetti positivi anziché sulle preoccupazioni potrebbe aumentare la tua longevità, tuttavia ricorda che questi sono solo i consigli di un’autrice americana. In caso ti sentissi sopraffatta dalla tristezza o dallo stress, è consigliabile consultare uno psicoterapeuta competente e chiedere aiuto professionale!

Un sonno scadente può portare a una serie di problemi di salute, come scarsa immunità e malattie cardiache. La Wolff afferma che “facciamo la maggior parte della nostra guarigione durante il sonno, quindi se non dormiamo bene, non possiamo ripararci adeguatamente”. Dunque, è consigliabile dormire almeno otto ore a notte per mantenere corpo e mente sani e riposati. Anche il lavoro respiratorio è importante: infatti non solo aumenta la capacità polmonare e allevia le malattie causate dallo stress, ma potrebbe anche aumentare la tua aspettativa di vita. La Wolff spiega che possiamo aumentare la capacità polmonare con il lavoro respiratorio, l’esercizio fisico e la meditazione.

I benefici associati alla meditazione sono infiniti, compresa una vita più lunga. Wolff spiega: “Forse il determinante più significativo della guarigione con la meditazione è la lunghezza dei telomeri (i telomeri sono il cappuccio terminale del nostro DNA), che è un indicatore molto importante dell’invecchiamento e della longevità. Telomeri più lunghi sono correlati con meno malattie e una vita più lunga”. Seguendo questi semplici ma potenti consigli, dunque, potresti aumentare significativamente le tue probabilità di vivere fino a 100 anni.