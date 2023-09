15 trucchi che le celebrità usano sul tappeto rosso per apparire impeccabili: nessuno potrebbe mai immaginarli

per evitare macchie di deodorante o sudore, molte celebrità utilizzano un semplice tessuto di carta sotto le ascelle.

spesso le star hanno la biancheria intima cucita direttamente all’interno dell’abito, per nascondere pieghe e cuciture indesiderate.

si tratta di un nastro adesivo particolare, in grado di creare una silhouette impeccabile.

per ridurre l’attrito e facilitare lo scivolamento degli stivali, le celebrità mettono dei sacchetti di plastica all’interno.

per un sorriso luminoso e impeccabile, alcune star applicano ombretto bianco sui denti.

il nastro adesivo può essere un alleato prezioso per ritoccare il trucco o rimuoverne l’eccesso.

alcuni hair stylist utilizzano il sale marino per creare un look spettinato e naturale.

per evitare gonfiore e vesciche, le celebrità spesso optano per scarpe di una taglia in più.