10 tipi di piante da mettere nella camera da letto che conciliano il sonno: così vi sveglierete riposati come una rosa

Contro l’insonnia è possibile usare delle piante da mettere in camera da letto. Ecco quelle che favoriscono il buon riposo.

Le piante in casa non solo donano colore e arredano ma possono servire per migliorare la salute e la qualità della vita. Ad esempio ci sono 10 tipi di piante che, messe in camera da letto, conciliano il sonno perché depurano l’aria da agenti chimici ed inquinanti che potrebbero disturbare il riposo. Con queste piante le notti insonni saranno solo un lontano ricordo.

10 tipi di piante che conciliano il sonno

Ci sono alcuni tipi di piante che garantiscono una buona qualità del sonno, combattono l’insonnia e lo stress e fanno rilassare.

Le piante in camera da letto regolano i livelli di anidride carbonica e di umidità nella stanza, e riducono il livello di sostanze inquinanti e di polvere. Ecco le 10 che conciliano il sonno:

Lavanda: il suo profumo inebriante calma l’ansia, riduce la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di stress, aiutando il riposo. È efficace anche nel ridurre il pianto dei neonati. Aloe vera: migliora la qualità dell’aria rilasciando ossigeno durante la notte. Quindi migliora il sonno e combatte l’insonnia. Gelsomino: secondo uno studio della Ruhr-Universitaet-Bochum, in Germania, il profumo del gelsomino ha lo stesso meccanismo d’azione molecolare dei barbiturici o del propofol, farmaci spesso prescritti dal dottore a chi ha problemi nel sonno. Sansevieria: migliora la qualità dell’aria nella stanza, rilasciando ossigeno e assorbendo anidride carbonica. Quindi migliora il sonno e facilita la respirazione. Valeriana: spesso usata in foglie per preparare degli infusi rilassanti, secondo uno studio giapponese il suo odore stimola il recettore GABA del cervello, un passaggio neurologico per le sostanze chimiche che inducono il sonno. Giglio della pace (spathiphyllum): elimina benzene e formaldeide dall’aria e favorisce un corretto livello di umidità nella stanza, necessario per un buon riposo. Gardenia: il suo odore è sedativo e ha effetto sui recettori GABA negli esseri umani e nei topi. Nastrino (falangio o pianta ragno), purifica l’aria dalle sostanze nocive (elimina il 90% della formaldeide) rendendo l’ambiente più salubre per la notte. Potos, purifica l’aria ed è semplice da curare. Edera: elimina le sostanze inquinanti dall’aria, come il benzene, favorendo un ambiente salubre e che concilia il sonno.

Queste sono le 10 piante da mettere in camera da letto per conciliare il sonno. L’ideale è posizionarle lontano dalla testata del letto e beneficiare subito di un’aria più pulita e di un odore intenso che dona relax e buon riposo.