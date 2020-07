1 di 9

Il tiramisù è un tipico dolce italiano molto diffuso e amato in tutto il mondo. Conosciamo tutti la versione classica con savoiardi, tuorli d’uovo, zucchero, mascarpone, caffè e cacao in polvere, ma oggi vi vogliamo proporre una ricetta estiva e fresca: il tiramisù alla frutta. Tra le varianti più gustose troviamo il tiramisù alle fragole, al limone, all’ananas e tanta altra frutta di stagione. In più, potete sostituire i savoiardi con i pavesini, sostituire le uova con della panna fresca e aggiungere il cioccolato. In questo modo, otterrete un tiramisù alla frutta ideale anche per i bambini! Scopriamo insieme le ricette più sfiziose del tiramisù estivo alla frutta.