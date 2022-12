Sport e segni zodiacali: l’attività fitness più adatta ad ogni segno – Foto Pixabay/ Placidplace

Le stelle influenzano molti aspetti della nostra vita. L’oroscopo di oggi come anche l’oroscopo di domani, danno delle indicazioni sull’influenza che le stelle hanno sul nostro quotidiano. Non fa eccezione l’attività fisica, la propensione verso uno sport piuttosto che un altro. Ogni segno dello zodiaco, infatti, presenta caratteristiche e peculiarità ben precise, che lo distinguono da tutti gli altri; ci sono segni più competitivi, altri più riflessivi e altri ancora spiccatamente creativi.

I tratti che caratterizzano ogni segno zodiacale possono essere rapportati ad uno sport o ad una attività fisica ben precisa: scegliere un tipo di allenamento in base alle nostre caratteristiche e predisposizioni potrebbe renderci molto più piacevole il momento del fitness e forse potremmo scoprire anche che siamo particolarmente portate per uno sport che non avevamo mai nemmeno preso in considerazione.

Ariete: kick-boxing

L’Ariete è un segno di fuoco e, come tale, ha una grande energia ed è molto dinamico; chi è nato sotto questo segno zodiacale ama primeggiare ed è decisamente competitivo, caratteristiche che potrebbero mettere in crisi in uno sport di squadra. Per questo, meglio optare per attività fisiche individuali che richiedono impegno, concentrazione e fatica: l’Ariete, infatti, è molto testardo e non si ferma davanti a nessuna sfida quindi gli sport estremi e quelli più duri sono sicuramente i suoi privilegiati. Provate la cardio dance, il kick-boxing, lo spinning, la corsa e il ciclismo; in generale, tutte le attività cardio sono indicate per una donna Ariete.

Toro: pallavolo

Se siete del segno zodiacale del Toro, sicuramente amate la compagnia, siete molto pazienti e tutti sanno che possono contare su di voi; avete tanti interessi, una giornata fitta di impegni e non siete propriamente dei fanatici dell’attività fisica, anzi qualcuno di voi è davvero molto pigro da questo punto di vista. La naturale predisposizione del Toro è per gli sport di squadra: pallavolo, balli di gruppo o di coppia e beach volley sono alcuni degli sport in cui il Toro esprime tutta la sua generosità e il suo spirito collaborativo.

Gemelli: zumba

I segni di aria, in generale, hanno più confidenza con le attività mentali che con quelle fisiche, ma questo non significa che non ci sia uno sport adatto a loro. I Gemelli sono molto vivaci, creativi e si stancano facilmente quindi un allenamento troppo lungo potrebbe annoiarli; meglio puntare su attività fisiche non ripetitive e divertenti come zumba. Il segno zodiacale dei Gemelli è anche molto propenso a praticare attività fisiche che gli procurino un certo divertimento, che non siano eccessivamente faticose e che richiedano anche della tattica: ad esempio, sono perfetti sport come il tennis e il calcio.

Cancro: home fitness

Il Cancro è un segno che deve sentirsi appagato qualsiasi attività pratichi ma allo stesso tempo non ama cimentarsi in sport troppo spericolati ed è molto riservato; la donna Cancro sicuramente preferisce allenarsi nella privacy e nella tranquillità del proprio salotto che in una palestra affollata. Non ama gli sport di competizione quindi l’ideale è un circuito quotidiano di esercizi da praticare a casa, meglio se non troppo faticosi: attività rilassanti e non troppo impegnative come yoga, piloga e Qi Gong sono l’ideale. Pronte ad allenarvi con qualche video tutorial online? Eccone uno che vi svela come allenarvi in soli 3 minuti.

Leone: tennis

Il Leone è un segno molto energico, grintoso e ambizioso quindi tutti gli sport competitivi andranno benissimo per la donna nata sotto questo segno. Inoltre, ama stare all’aria aperta e si sente a proprio agio quando gli altri possono ammirarla: ecco perché uno sport come il tennis è perfetto per la donna Leone. Anche in palestra ci sono diverse discipline che possono essere apprezzate da un Leone, prima tra tutte la boxe e la difesa personale, attività perfette per sfogarsi, dimostrare tutta la sua forza e l’eccellente stato di forma.

Vergine: pilates

Chi è nato sotto il segno della Vergine non è particolarmente interessato allo sport e all’attività fisica: precisa, organizzata, timida e volubile, una donna Vergine non apprezzerà mai una lezione di spinning o uno sport faticoso come la corsa. Preferisce attività più soft ed è molto attratta da quelle che possono giovare al suo benessere e alla sua salute fisica: ecco allora che il pilates diventa la disciplina perfetta, così come sono adatte tutte le varianti di yoga, i corsi di ginnastica dolce e quelli di stretching.

Bilancia: acquagym

La Bilancia è uno dei segni zodiacali meno portati per l’attività fisica e lo sport; allo stesso tempo, però, tiene molto al suo corpo e al suo aspetto fisico, quindi vuole mantenersi in forma. Le donne Bilancia sono molto attente alle ultime mode e tendenze quindi probabilmente sceglieranno di iscriversi in palestra e di seguire gli ultimissimi corsi, evitando quelli troppo impegnativi: acquagym, in tutte le sue versioni, è sicuramente una disciplina che può interessare ad una Bilancia ma anche il piloga, il tai chi o il vinyasa flow yoga andranno benissimo. E a fine lezione, un bel massaggio rilassante!

Scorpione: arti marziali

Lo Scorpione è un segno d’acqua ed ha caratteristiche molto forti e marcate: parliamo di un segno orgoglioso e volitivo, all’apparenza distaccato ma in realtà molto passionale e, talvolta, aggressivo. L’ideale per una donna Scorpione è cimentarsi in attività fisiche che le permettano di sfogare tutta la sua energia incanalandola in qualcosa di positivo e rispettoso dell’avversario: le arti marziali come judo, karate o anche qualcosa di più estremo come il krav-maga sono in grado di appagare una donna Scorpione.

Sagittario: corsa

Per il Sagittario il movimento e l’attività fisica sono delle vere e proprie necessità di cui non può fare a meno: si tratta di un segno avventuroso, attivo e molto irrequieto, che ama stare all’aria aperta. Per una donna Sagittario la palestra non va bene, meglio preferire sport che si praticano all’aria aperta e che richiedono uno sforzo duraturo; chi è del Sagittario infatti ha bisogno di stare sempre in movimento. Potete dedicarvi alla corsa ma anche all’atletica, che richiede forza e concentrazione, allo sci e all’equitazione.

Capricorno: trekking

Il Capricorno è un segno complesso e con varia sfaccettature. Di solito si tratta di persone abbastanza solitarie e non troppo inclini al movimento ma, quando trovano uno sport che li appassiona, ci si dedicano al 100% con costanza e grinta. La donna Capricorno è un’esploratrice, ama camminare e il trekking è la sua attività ideale perché le permette di stare a lungo a contatto con la natura e di vedere paesaggi mozzafiato. Alternative valide sono l’escursionismo, il nordic walking e, per i Capricorno più spericolati, l’arrampicata, l’alpinismo e la mountain-bike.

Acquario: ballo

L’Acquario è un segno molto particolare, imprevedibile e anticonformista con punte di genialità che lo rendono molto interessante e piacevole da frequentare. Sicuramente una donna Acquario ama cimentarsi con diverse attività in quanto rifugge la monotonia e si annoia con facilità visto il suo carattere estroso e creativo. Si tratta di un segno comunque molto socievole e lo sport ideale è il ballo: l’Acquario ama divertirsi e le lezioni di gruppo dinamiche e scatenate sono il suo ambiente naturale, quindi potete provare lo swing, i balli latino americani e, se siete allenate, la danza acrobatica.

Pesci: nuoto

I Pesci, neanche a dirlo, amano tutto quello che ha a che fare con l’acqua: tutte le attività che li avvicinano al loro elemento naturale li attraggono quindi per loro il nuoto è la disciplina ideale, così come tutte le attività che gli consentano di stare in acqua; molte donne Pesci sono appassionate di immersioni e snorkeling. Chi è nato Pesci ha un carattere riservato e riflessivo, leggermente lunatico: questo non le consente di essere una brava compagna per gli sport di squadra quindi meglio optare per attività individuali. Si tratta di un segno anche molto curioso e attratto dalle novità quindi proverà volentieri tutte le ultime tendenze in fatto di corsi e sport acquatici: non solo acquagym ma anche acquabike e acquapole sono l’ideale per lei.