Foto Shutterstock | Aleksei Zakirov

Desideri regalare un profumo? Perché non affidarsi al legame tra profumi e oroscopo? Ecco la fragranza perfetta da regalare a ogni segno zodiacale, per lui e per lei, in grado di rispecchiare a pieno la personalità di ciascuno consentendoci di realizzare un regalo speciale ed estremamente personale.

Il profumo da regalare all’Ariete



La fragranza da regalare all’Ariete deve essere audace e passionale, carica di energia e in perfetta linea con la voglia di primeggiare e distinguersi tipica di questo segno zodiacale. Suggeriamo, in particolar modo, profumazioni inebrianti con tocchi agrumati e speziati.

Per lei



Indubbiamente tra i profumi donna più interessanti, Bamboo di Gucci è perfetto per la donna Ariete. Forte e delicato al tempo stesso, questo profumo della maison Made in Italy presenta come note di testa bergamotto e fiori d’arancio, miscelati sapientemente con ambra grigia.

Per lui



Per l’uomo Ariete non c’è niente di meglio di Sauvage, ultima fragranza nata in casa Dior. Una sovrabbondanza di materie prime di origine naturale, tra cui bergamotto di Reggio Calabria e ambra grigia, rendono questo profumo ideale per l’uomo audace e deciso.

Il profumo da regalare al Toro



Il segno del Toro si sposa particolarmente bene con profumazioni che ne rispecchino l’estrema determinazione e concretezza. Queste caratteristiche, nella donna, si sposano ad una straripante sensualità. Le fragranze più indicate sono quelle articolate e complesse, dalle note rassicuranti e avvolgenti.

Per lei



Per la donna Toro rivolgiti a Olympéa di Paco Rabanne, la risposta al femminile alla famosissima fragranza Invictus. Si tratta di una profumazione multisfaccettata, forte dell’incontro tra vaniglia salata e note floreali.

Per lui



Una fragranza elegante e dalle note intense ed “ostinate”. Parliamo di Intenso di Dolce e Gabbana, profumo perfetto per l’uomo Toro. Questa è una profumazione legnosa che si apre con note di basilico e geranio sino ad approdare alle note del tabacco e del fieno, affiancate da sandalo e muschi.

Il profumo da regalare ai Gemelli



I Gemelli presentano una doppia natura, una volontà sempre crescente di essere al centro dell’attenzione combinata con una fragilità interiore e una nevrotica insicurezza che si bada bene a non far trasparire all’esterno. La fragranza perfetta per questo segno zodiacale è insolita ed originale, destinata a non passare inosservata.

Per lei



Flora di Gucci, originariamente creata per Grace Kelly, è una delle fragranze più sontuose e versatili da poter scegliere. Il suo bouquet fiorito si caratterizza per i forti contrasti, proprio come avviene per la personalità della donna Gemelli.

Per lui



Fahrenheit di Dior è un’icona della profumeria ed è perfetto per una mascolinità inquieta, sempre animata dal volersi mettere alla prova, come quella dell’uomo Gemelli. La nota protagonista è la violetta, tipicamente femminile ma bilanciata con legni e cuoio.

Il profumo da regalare al segno del Cancro



Il segno del Cancro è il più emotivo, instabile e volubile dello zodiaco ma al contempo presenta grande determinazione e solidità, pragmatismo e concretezza. La fragranza ideale da regalare a questo segno zodiacale così particolare deve rispecchiare la sua lunaticità e diventare memorabile, un “odore buono” da aggiungere al bagaglio dei ricordi.

Per lei



Ricorda alla donna Cancro il suo elemento naturale, ossia l’acqua, celebrandolo con Acqua di Gioia di Giorgio Armani. Questa fragranza inneggia al legame profondo e armonioso tra donna e natura e si avvale di note profumate fresche e penetranti come quelle di menta e Limone Primo Fiore.

Per lui



La risposta maschile è Acqua di Giò, fragranza iconica di Giorgio Armani. Perfetta per l’uomo Cancro, questa fragranza incarna l’incontro tra la mutevolezza del mare e la solidità della roccia, tra note marine e di incenso.

Il profumo da regalare al Leone



Il segno del Leone è sovrano dell’intero zodiaco, così come il leone è il re della foresta. Il profumo ideale per questo segno è lussuoso e a tratti altezzoso, deciso ed inebriante, con un tocco civettuolo e incline al gioco della seduzione e dell’autocompiacimento.

Per lei



Vaniglia, ambra, mirra dolce e patchouli caratterizzano Opium di Yves Saint Laurent, fragranza must have per la donna Leone. Sensualità e grinta sono i punti di forza del profumo, vagamente orientale e speziato.

Per lui



Fragranza orientale ed inebriante anche per l’uomo Leone. Suggeriamo La nuit de l’homme di Yves Saint Laurent, con pepe nero e bergamotto, un tripudio di sensualità e virilità.

Il profumo da regalare al segno della Vergine



Il segno della Vergine è il più meticoloso, puntiglioso ed autocritico dello zodiaco. Prova a smussarne gli angoli con un profumo fresco ed essenziale, ma ugualmente incisivo e indimenticabile.

Per lei



La donna Vergine è affidabile e leale, elegante e meticolosa, oltre che molto ironica. Scegli per lei un profumo fresco e cipriato come Chloè, un cocktail dai toni cipriati floreali, con accenni vivaci di peonia e litchi ed un tocco di fresia.

Per lui



Per l’uomo della Vergine suggeriamo Dèclaration di Cartier, un profumo elegantissimo ideale per chi ama essere sempre impeccabile e mai fuori posto. Tra i regali beauty per lui più richiesti, questa fragranza legnosa presenta accenti freschi e speziati grazie al cardamomo e al legno di cedro.

Il profumo da regalare alla Bilancia



ll segno della Bilancia si distingue per eleganza, grande gusto ed equilibrio. La donna Bilancia, armoniosa e sempre perfetta, richiede una fragranza che sia sobriamente intensa e sofisticata; per l’uomo, invece, suggeriamo un profumo complesso e multisfaccettato, in cui però tutte le componenti convivano in modo armonico.

Per lei



Per la donna Bilancia suggeriamo Sì di Giorgio Armani, un omaggio alla donna moderna, libera e dallo spirito indipendente. La fragranza prevede ribes nero, chypre e legno biondo, per un accordo perfetto di note femminili e sensuali al tempo stesso.

Per lui



Quale profumo migliore de L’Homme Ideal di Guerlain per l’uomo Bilancia? Si tratta di una fragranza virile, lussuosa e raffinata a base di agrumi, rosmarino e fiori d’arancio. La mandorla conferisce sensualità estrema a questo profumo, perfetto per un gentiluomo accattivante e impeccabile.

Il profumo da regalare allo Scorpione



Travolgente e forte di una passionalità estrema, il segno dello Scorpione è il più irriverente dello zodiaco. Il profumo ideale è magnetico e sensuale, in grado di attirare immediatamente su di sè l’attenzione, sfruttando un’irresistibile aura di mistero.

Per lei



Una fragranza diventata leggenda: Coco Noir di Chanel è una profumazione complessa e misteriosa, affascinante ed incredibilmente avvolgente. A base di rosa di maggio e gelsomino, affiancati da patchouli e muschio bianco, questa fragranza Chanel è perfetta per la donna Scorpione.

Per lui



Per l’uomo Scorpione osa con Bulgari Man in Black, ispirato a Vulcano, dio del fuoco. Rum, spezie, iris e cuoio si sposano con fava tonka e legni per una fragranza irresistibile e dall’appeal unico.

Il profumo da regalare al Sagittario



Di indole avventurosa, idealista e socievole, il segno del Sagittario è uno dei più ottimisti dello zodiaco. La donna è autoironica e positiva, oltre che molto solare, l’uomo finisce per essere un seduttore inconsapevole e tende ad essere magnetico e sempre in movimento. Il profumo perfetto per questo segno ne rispecchia le caratteristiche migliori rivelandosi goloso e godereccio.

Per lei



Per la donna Sagittario suggeriamo La Petite Robe Noire di Guerlain, fragranza dolce e gourmand perfetta per chi ama godersi la vita e non prendersi troppo sul serio. Si tratta di una profumazione che si basa su note olfattive di ciliegia nera, bacche rosse, mandorla e bergamotto, con un cuore fiorito di rosa bulgara e suadenti note di liquirizia e tè nero affumicato, per concludersi con note alla vaniglia e al patchouli.

Per lui



Valentino Uomo, fragranza gourmand altamente aromatica al bergamotto e mirto, con sentori di caffè e crema di gianduia, è la scelta ideale per far felice l’uomo Sagittario. Sempre attento a non tralasciare nessuno dei piaceri della vita, il Sagittario, specialmente se uomo, ama le fragranze golose.

Il profumo da regalare al Capricorno



I Capricorno, uomini e donne, sono delle vere e proprie macchine da guerra. Estremamente caparbi e testardi sono in grado di raggiungere qualsiasi obbiettivo e puntano a primeggiare sugli altri alla ricerca del successo. Il profumo più adatto è deciso ed autorevole, in linea con la loro forte personalità.

Per lei



Il profumo che suggeriamo per la donna Capricorno è Alaia: pepe rosa e peonia si scontrano, seppure in armonia, con i muschi e il calore della pelle dando vita a un connubio inimitabile, perfetto per le donne di polso e di successo.

Per lui



Come fragranza maschile, per l’uomo Capricorno segnaliamo il nuovo Ferrè Black. Questo profumo è seducente ed elegante, con composizione legnosa che si arricchisce ed impreziosisce di note speziate ammalianti.

Il profumo da regalare all’Acquario



Non c’è dubbio: l’Acquario è il segno più sfuggente dello zodiaco! Ciò dipende principalmente dal suo essere fondamentalmente libero, ad ogni costo: mai provare a tarpare le ali ad un Acquario! Tuttavia, nonostante l’indole libertina, questo segno zodiacale è profondamente generoso ed altruista, oltre che incredibilmente carismatico.

Per lei



Note fresche e frizzanti per la donna Acquario, come quelle di Light Blue di Dolce e Gabbana. Si tratta di un profumo fresco e fiorito, che ricorda l’abbraccio fresco e al contempo avvolgente del mare d’estate, simbolo assoluto di libertà.

Per lui



Calvin Klein suggerisce CK Be, profumo ideale per l’uomo indipendente dell’Acquario. Si apre con la freschezza di bergamotto, bacche di ginepro, mandarino, menta e lavanda, con note dolci di magnolia e pesca che ben si compensano con il fondo caldo di legno di sandalo, opoponaco e fava tonka.

Il profumo da regalare al segno dei Pesci



Il segno dei Pesci è il più creativo e “pazzo” dello zodiaco. Le donne sembrano bambine destinate a non crescere mai, capricciose e volubili, gli uomini, invece, sono passionali e seduttori, ma anche imprevedibili. Scopriamo insieme le fragranze perfette.

Per lei



Per la donna Pesci suggeriamo il nuovo profumo Miu Miu, fresco e sbarazzino, a base di mughetto e kigalawood con una punta di patchouli. Si tratta di una fragranza dal mood sognante e giocoso che ben si addice alle donne di questo segno.

Per lui



Per l’uomo dei Pesci, invece, il regalo perfetto da mettere sotto l’Albero è 1 Million di Paco Rabanne. Questa fragranza molto famosa e amata (anche dalle donne!) presenta note fresche a base di menta, pompelmo e mandarino rosso, cui seguono note più calde di rosa, spezie e cannella, inedite per l’uomo ma estremamente di impatto.