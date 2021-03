Menù di Pasqua vegetariano: dall'antipasto al dolce

1 di 5

Foto Pixabay | RitaE

Per la Pasqua potete preparare un delizioso menù vegetariano che non avrà nulla da invidiare ai piatti a base di carne. Per questa ricorrenza optate per ricette semplici e della tradizione, ovviamente riviste in chiave vegetariana. Per rendere la preparazione più veloce scegliete piatti da realizzare con un po’ di anticipo. In questo modo passerete meno tempo ai fornelli e potrete godervi il pranzo pasquale insieme a tutta la famiglia. Nella preparazione di alcuni piatti, soprattutto nella decorazione dei dolci, potete coinvolgere anche i vostri bambini e divertirvi con loro. Ecco quindi un menù di Pasqua vegetariano completo che va dall’antipasto al dolce, e che vi permetterà di portare in tavola dei piatti deliziosi senza però rubarvi troppo tempo nella preparazione.