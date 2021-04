1 di 1

Tra i colori più glam del make up spicca il marrone, una tonalità che si inserisce tra le sfumature più chic, che troviamo declinato su occhi, labbra e unghie. Ma a chi sta bene questo tipo di make up? Scopriamo insieme i segreti del trucco marrone, i must have per la prossima stagione per essere glamour e riuscire ad esaltare i propri lineamenti e propri tratti con i giusti prodotti.

Trucco occhi marrone: smokey eyes e non solo…

Il marrone con tutte le sue sfumature è una nuance molto amata da make up artist e influencer. Ecco perché non potete non avere una palette ombretti di questa tonalità che sta bene a tutte e, soprattutto, è adatta ad ogni occasione.

Ad esempio, potreste sbizzarrirvi con uno smokey eyes marrone intenso con sfumature dorate nella parte esterna dell’occhio. Il risultato sarà ancora più incredibile se completate il trucco con del blush sugli zigomi e un rossetto nude opaco. La coppia marrone e oro, infatti, è senza dubbio una delle più gettonate. Un vero e proprio tocco di stile! Lasciatevi ispirare dalle immagini che abbiamo selezionato con cura per voi. Da qualche anno è diventato anche uno dei make up più richiesti dalle spose, perché intensifica lo sguardo e sta bene su qualsiasi outfit e acconciatura!

Per un trucco da giorno, sempre sul marrone e molto sensuale, il nostro consiglio è di realizzare sì uno smokey eyes, quindi sempre un trucco occhi sfumato, ma molto più delicato. Privilegiate le tonalità del bronzo da abbinare con un rossetto rouge, perfetto per chi ha capelli castani e occhi azzurri; per un look più romantico provate sugli occhi un ombretto marrone scuro sfumato con tonalità più chiare e labbra rosa antico. Il segreto per ottenere un make up marrone da far invidia è sfumare con l’apposito pennellino e usare un mascara volumizzante e allungante!

Make up marrone: mascara e matita occhi

L’ombretto marrone si adegua perfettamente a quasi tutti gli incarnati e colori degli occhi. Spesso il marrone più scuro viene anche utilizzato al posto del nero per dare più dolcezza allo sguardo senza appesantirlo eccessivamente. Tra le matite occhi alla tradizionale nera si affianca anche quella marrone che esalta soprattutto gli occhi più chiari come azzurri e verdi.

Il mascara marrone è l’ideale per chi ha gli occhi azzurri, verdi e marroni, basta scegliere una tonalità più scura del colore dell’occhio. Potrete utilizzarlo da solo o abbinandolo al mascara nero.

A chi sta bene il rossetto marrone?

Torna sulle labbra il tormentone degli anni ’90, il rossetto marrone che si inserisce nuovamente tra le tendenze della prossima stagione. Il rossetto marrone si sposa alla perfezione con le carnagioni medio-scure ma è perfetto anche per mettere in risalto gli incarnati più chiari con le lentiggini e sta bene con i capelli biondi, castani e rossi.