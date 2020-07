1 di 12

Quali sono le spiagge più belle in Sicilia? Da Capo Bianco a Calamosche, sono davvero tante le località siciliane che meritano di essere menzionate. Perché non trascorrere le proprie vacanze, ammirando il bellissimo mare di questa isola mozzafiato? La mappa delle spiagge in Sicilia comprende quelle nella zona orientale, settentrionale, occidentale e meridionale dell’isola. Dove andare per godere dello splendido mare di Sicilia? In questa terra baciata dal mare e dal sole, di spiagge da visitare e scoprire ce ne sono davvero tante: di sassi, di sabbia, affollate, nascoste, raggiungibili solo via mare o a piedi, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Siete curiosi di scoprire di più in merito? Ecco le spiagge più belle da vedere in Sicilia!