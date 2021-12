1 di 1

Foto Shutterstock | Elena Grama

Sei un’appassionata di manicure e nail art? Dopo aver visto come fare le unghie in gel , ecco allora come togliere il gel dalle unghie a casa senza rovinarle.

Lo smalto gel è infatti amatissimo per il suo finish glossy e per la sua capacità di resistere intatto sulle unghie per un periodo molto lungo ma, ogni volta, dover andare dall’estetista per la rimozione per molte si rivela un vero impegno.

Ecco quindi come rimuoverlo in poche e semplici passaggi (e tutto l’occorrente da acquistare per poterlo fare a casa da sole).

Esistono infatti dei veri e propri segreti efficaci per riuscire a togliere lo smalto semipermanente e addirittura la ricostruzione delle unghie: in questo articolo ti sveliamo tutti gli escamotage, in modo che le nail art addicted possano così tirare un sospiro di sollievo e rispondere ad un’eventuale emergenza di rimozione del gel fai da te senza rischiare di rovinare le unghie.

Come si toglie il gel dalle unghie?

La procedura di rimozione del gel dalle unghie risulta nella norma essere un’operazione molto delicata, eseguita dall’onicotecnica. Le estetiste professioniste usano con dimestichezza una fresa elettrica per rimuovere il gel, ma l’utilizzo è generalmente sconsigliato ai “comuni mortali”, che rischierebbero purtroppo di tagliarsi o limare troppo a fondo la superficie ungueale rimuovendo, insieme al gel, preziosi strati di unghia, danneggiandola severamente.

Niente paura, per questo motivo si consiglia dunque di limitarsi all’utilizzo di una normale lima, ma è comunque possibile liberarsi della ricostruzione da casa, senza troppi problemi!

Gli strumenti utili per la rimozione

Per compiere un lavoro degno di una vera professionista pur mantenendosi in tutta sicurezza, si avrà bisogno di alcuni essenziali prodotti:

Lima a grana grossa Lima a grana sottile Buffer Olio per cuticole Bastoncino d’arancio Spazzolina Disinfettante Dischetti di cotone

Una volta acquistati tutti i prodotti necessari per la rimozione gel, vediamo la guida passo passo per farlo a casa in poche e semplici mosse!

Come rimuovere il gel dalle unghie in completa autonomia senza fare danni

Si inizia a limare delicatamente il gel mediante la lima a grana grossa, avendo cura di non esagerare né andando troppo in profondità rovinando così il primo strato ungueale, né toccando la pelle rischiando di ferirsi: ti consigliamo quindi di aiutarti con le dita abbassando i laterali per agevolare inoltre il movimento quando necessario.

Occhio anche al giro cuticole! È una zona davvero molto delicata, e se avverti il calore generato dallo sfregamento rallenta un po’, è del tutto normale.

È poi importante ricordarsi di lasciare un sottile strato di gel per evitare che l’unghia si spezzi e possa sensibilizzarsi.

Una volta fatto tutto ciò, si rifinisce il lavoro passando la lima più morbida ed il buffer ed infine si rimuove la polvere creatasi tramite la spazzolina.

Si procede poi a sistemare la forma delle proprie unghie optando per quella che più si preferisce.

Si passa infine il dischetto di cotone imbevuto di disinfettante sulla superficie dell’unghia e l’olio anche sulle cuticole in modo da ammorbidirle (eventualmente puoi anche spingerle indietro).

Et voilà! Con questi pochi e semplici passaggi avete rimosso tutto il gel dalle unghie e le avrete preparate per colorarle nuovamente secondo i vostri gusti.