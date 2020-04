1 di 14

Foto Shutterstock | Alessandro de Leo

Come disegnare un volto in 10 mosse? Quello del viso, in effetti, è tra i disegni più complicati da fare nel modo corretto. Sarà per le forme più complesse, per le proporzioni non sempre facili da azzeccare, ma è così. Ecco quindi una sorta di mini guida, un percorso in 10 passaggi per capire come disegnare un volto a matita, e altri suggerimenti per disegnare volti di profilo, con illustrator o effetto manga.