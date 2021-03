1 di 5

Foto unsplash | Hannah Busing

Oggi vi proponiamo delle ricette vegane di Pasqua. Mancano pochi giorni per festeggiare la santa Pasqua, ricorrenza che solitamente unisce la famiglia e gli amici a tavola. Per quest’anno, purtroppo, non sarà possibile festeggiare come si desidera a causa delle restrizioni. Vi proponiamo delle validissime alternative per realizzare un pranzo vegan style. La cucina vegana non utilizza carne o derivati animali, ma riesce ad essere ricca, variegata e saporita. Ovviamente per l’occasione di Pasqua cercheremo un menù ricco ma semplice, che possa accordare i gusti di tutta la famiglia. Vi raccomandiamo di usare prodotti bio e freschi; in questo modo i vostri piatti saranno davvero saporiti. Sfogliate le pagine per trovare antipasti, primi piatti, secondi e dolci completamente vegani!