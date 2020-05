10 trucchi per bruciare le calorie che le donne pigre dovrebbero conoscere

1 di 11

Quante di noi si svegliano ogni giorno con la promessa di cominciare la dieta o andare ad iscriversi in palestra per perdere peso? Probabilmente tutte! Bruciare calorie è il desiderio di ogni donna, soprattutto durante periodi in cui si è mangiato troppo o si è condotta una vita esageratamente sedentaria; ma non sempre è facile.

Bruciare calorie durante il giorno non è una missione impossibile, bisogna solo seguire alcuni comportamenti alimentari (e non solo). Ecco qui 10 modi per bruciare calorie e perdere peso in facilità!