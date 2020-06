La pasta fredda con zucchine e mozzarella è una variante più gustosa del classico primo piatto caldo con zucchine, ottima da realizzare per un pranzo tra amici, per un pic nic o per un pasto leggero ma saporito. La pasta fredda con zucchine e mozzarella è anche una valida alternativa alla più tradizionale insalata di riso, adatta a chi ama degustare un primo con verdure, fresco e intrigante, una ricetta estiva ideale per qualsiasi occasione informale. La pasta fredda con zucchine e mozzarella si prepara in meno di mezz’ora: veloce e molto facile da realizzare, questa ricetta è adatta anche ai cuochi meno esperti. Ecco tutti gli step per preparare la vostra pasta fredda con zucchine, buon appetito!

Ingredienti

Pasta 400 gr

Zucchine 2

Olive 100 gr

Mozzarella 1

Olio extra vergine di oliva qb

Sale qb

Aglio 1 spicchio