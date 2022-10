Hamburger di ceci

Mettete i ceci in ammollo in acqua la sera prima, scolateli e lessateli insieme ad una foglia d’alloro, in una pentola dove avrete precedentemente scaldato dell'olio extravergine di oliva. La cottura richiede almeno 1 ora, a fuoco lento e con il coperchio; al termine di questo tempo, i ceci dovranno essere molto morbidi e facili da schiacciare.