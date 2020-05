Ecco la ricetta della focaccia di base originale, quella che prepara da sempre mia madre e mia nonna prima di lei. Quella che si impasta rigorosamente a mano e si lascia lievitare quanto basta per poi metterla in forno e riempire del suo odore fragrante tutta la casa. Quella che poi si può utilizzare come base per preparare la barese, con i pomodori tagliati a fette sopra, oppure che dopo la cottura si può farcire a volontà. Insomma una focaccia imperdibile!

10

Ingredienti

Farina 1 kg

Lievito di birra 50 gr

Latte ½ l

Zucchero 15 gr

Sale q.b.

Olio 100 gr