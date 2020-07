Fiori di zucca, le ricette sembrano essere tra le più ricercate di questo periodo. La ricetta dei fiori di zucca in padella sembra non essere tra le più conosciute. Raramente riusciamo a resistere vedendo una vaschetta di fiori di zucca freschi al mercato. Dopo averli comprati, però, ci si chiede sempre come prepararli: in pastella? in un risotto? in uno sformato? Le opzioni sono tante, ma i fiori di zucca in padella sono un classico con cui non si sbaglia mai. Veloci da preparare, belli da portare in tavola e non necessariamente troppo calorici. Pulirli vi richiederà più tempo che cucinarli, ma il risultato ne varrà la pena. Se vi state chiedendo come cucinare i fiori di zucca in padella, leggere la ricetta!

Ingredienti

600 gr di fiori di zucca

olio EVO Q.B.

sale Q.B.

acqua naturale 1/2 bicchiere

1 spicchio d'aglio