Le ricette di Natale ci offrono tanti spunti per provare ricette nuove e deliziose, oggi vi presento le istruzioni ed i consigli per preparare i Culurgiones della cucina tradizionale della Sardegna. I Culurgiones sono dei ravioli farciti con una crema di bietole e pecorino fatti a mano e poi conditi con salsa di pomodoro e pecorino oppure con burro e salvia. Dei culurgiones o culingiones, non esiste una ricetta “universale”, anche in questo caso la ricetta cambia in base alla zona ed anche alla famiglia. Noi vi propiniamo la ricetta campidanese tipica della zona di Cagliari.

Ingredienti

semola di grano duro 300 gr

uova 7

bietole pulite 400 gr

pecorino 300 gr

farina 1 cucchiaio

zafferano 1 bustina

noce moscata qb

sale qb

cipolle 1

olio qb

pecorino stagionato grattugiato 40 gr