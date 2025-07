Gli accessori estivi che fanno la differenza: 4 dettagli chic che trasformano il look più banale in un capolavoro

Lo so, lo so, è una faticaccia vestirsi in estate. Tutti abbiamo il desiderio di andare in giro in costume, ma per ovvie ragioni non possiamo.

Specialmente se, piuttosto, siamo invitati ad un aperitivo in casa all’ultimo minuto con gli amici o in occasioni del genere. Per fortuna ci sono degli accessori estivi che fanno la differenza. Dettagli chic, alla moda, che trasformeranno il più banale degli outfit in un look degno di applausi.

Non servono stravaganze: bastano pochi elementi scelti con gusto per dare carattere, definizione e stile al tuo look estivo. Ecco 4 accessori semplici semplici che rivoluzioneranno la tua estate.

4 accessori estivi per valorizzare il tuo look

Un paio di occhiali non serve solo a proteggere gli occhi: è il tuo biglietto da visita. Che siano oversize, cat-eye, anni ’70 o trasparenti, bastano loro per dare attitude anche a un outfit neutro.

Sceglili in base alla forma del viso, ma osa con le montature: tartarugato, acetato colorato, metallo dorato… L’importante è che raccontino qualcosa di te.

La classica borsa in paglia è un’icona dell’estate, ma oggi si reinventa: mini e strutturata, maxi con dettagli in pelle, o colorata con ricami etnici. Perfetta per la spiaggia, ma anche per la città se abbinata a un look monocromo o total white.

E poi? Colore dorato + pelle abbronzata = magia immediata. Collane sottili, orecchini a cerchio, anelli multipli: scegli pezzi minimal ma color oro. Oppure vai sul tema “coastal”: conchiglie, perle grezze, cordini intrecciati.

Il foulard in estate è il tuo alleato più sottovalutato. Può diventare bandana, fascia, turbante, top, cintura o decorazione da borsa. Sceglilo in seta o cotone, con stampa tropicale, geometrica o vintage. È l’accessorio ideale per dare colore e movimento anche al look più essenziale.

Sulle spalle con un vestito a bretelle, annodato alla borsa in lino o portato tra i capelli. Va bene ovunque. È uno dei miei accessori preferiti proprio per la sua incredibile versatilità.

Mi piace dire che un look semplice è una tela bianca su cui puoi imprimere al meglio il tuo marchio. Proprio per questo, non sottovalutare gli outfit estivi. Non devi vestirti SOLO per non sentire caldo, ma puoi sfruttare i tessuti leggeri e gli abiti semplici per… beh, esprimerti!

Ci sono tanti altri accessori che potresti usare e che non ho citato, ma questi sono quelli a mio avviso più versatili e più capaci di rendere un outfit davvero memorabile. Quindi, non ti resta che provare e trovare il tuo accessorio preferito.