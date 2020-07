Oggi vi propongo una favolosa crostata di pesche fresche, un dolce alla frutta buonissimo e delizioso che potete servire in tutte le occasioni, questa crostata è l’ideale per la colazione ma anche alla fine dei pasti, magari accompagnandola con una pallina di gelato alla vaniglia. Questa crostata è buona e genuina perchè fatta con le pesche fresche, quando queste non ci saranno più la potrete fare usando la marmellata di pesche oppure le pesche sciroppate.

Ingredienti

pasta frolla 1 dose

amaretti 70 gr

pesche fresche 500 gr

zucchero 80 gr

zucchero a velo qb

burro qb

farina qb

succo di limone 3 cucchiaini