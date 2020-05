Fresche e gustose, le ciliegie sciroppate sono facilissime da preparare, oltre che davvero buonissime. Gli ingredienti che servono per la ricetta delle ciliegie sciroppate sono pochi e facili da reperire. Le ciliegie sono uno dei frutti estivi per eccellenza: frutto del ciliegio – il cui nome scientifico è Prunus Avium – queste hanno un gusto dolce con punte di acidulo e possono essere utilizzate per decorare e insaporire dolci, cocktail e piatti salati. Esistono diverse marche di ciliegie sciroppate al supermercato, ma come fare le ciliegie sciroppate con le nostre mani? Scopriamolo.

Preparazione

Per iniziare, scegliete delle ciliegie che siano fresche e non macchiate, scartando quelle rovinate o molli; Lavate le ciliegie, scolatele e riponetele sopra un telo pulito; Eliminate il nocciolo e il picciolo, se non le avete trovate denocciolate; Fate asciugare le ciliegie; Lavate e asciugate bene i vasetti e i loro coperchi; Per sterilizzare i vasetti, riponeteli all’interno di una pentola che sia foderata con dei canovacci puliti che separino i vasetti gli uni dagli altri; Riempite la pentola con dell’acqua e fate bollire per una mezz’oretta; Spegnete il fuoco e fate raffreddare i vasetti su un canovaccio; Fate bollire un litro di acqua; Aggiungete lo zucchero, facendo bollire fino a che si crei un composto omogeneo e denso; Una volta fatto, mettete le ciliegie dentro i contenitori di vetro e riempiteli con lo sciroppo ancora caldo, coprendole in modo che restino circa due centimetri dal bordo; Attenzione che non vi siano bolle d’aria all’interno dei vasetti; Chiudete i vasetti ermeticamente.

Come fare le ciliegie sciroppate

Conservazione delle ciliegie sciroppate

Consigli

Proprietà e benefici delle ciliegie

In alternativa, come fare le ciliegie sciroppate? Esistono, che riguardano l’aggiunta di alcuni ingredienti. Alla ricetta spiegata, è possibile aggiungere a piacere altri ingredienti come ile: in questo caso, non dovrete far altro che ricorrere a un limone biologico, la cui scorza fatta a pezzetti andrà aggiunta ad acqua e zucchero durante la preparazione. Nella ricetta delle ciliegie sciroppate, inoltre, potreste aggiungere cannella, vaniglia, chiodi di garofano, liquore o altri ingredienti a vostro piacimento. In cucina, la fantasia vince sempre!Le ciliegie sciroppate vanno, che sia riparato dai raggi solari e da fonti di calore, per circa trenta giorni prima di poterle consumare. Le ciliegie sciroppate, chiuse ermeticamente, possono essere conservate per circa sei mesi; una volta aperte, potrete conservarle in frigorifero per circa quattro giorni.Per la preparazione delle ciliegie sciroppate, quali ciliegie scegliere? Il consiglio è quello di optare per le, che sono più succose. Anche le ciliegie di Vignola sono particolarmente gustose e profumate. Ricordate che i vasetti vanno tappati immediatamente e non dimenticate di etichettarli sempre, scrivendo la data di preparazione., le ciliegie vantano, oltre ai numerosi benefici che apportano all’organismo: questo frutto è, ad esempio, utile per combattere i gonfiori addominali e i radicali liberi, oltre che per contribuire al buon funzionamento delle difese immunitarie. Le ciliegie sono ricche di vitamina A, vitamina C, acido folico, potassio, calcio, fosforo, magnesio, fibre e flavonoidi. Attenzione, però, perché le ciliegie sciroppate sono particolarmente ricche di zucchero, pur confermandosi una buona fonte di vitamine, sali minerali e fibre.