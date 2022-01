Iniziate la ricetta della cheesecake al limone preparando la base di biscotti. Sbriciolateli finemente passandoli al mixer fino a ottenere una polvere. Poneteli in una ciotola e versateci sopra il burro fuso. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo simile alla sabbia bagnata.

Prendete un foglio di carta forno e rivestite uno stampo con cerchio apribile del diametro di 20/22 cm. Versate sul fondo i biscotti al burro creando un fondo livellato con l'aiuto di un cucchiaio. Mettete in frigo a far indurire il burro per circa un'ora.

Nel frattempo spremete il succo dei due limoni e filtratelo, grattugiate anche la scorza e mettetela da parte. In una ciotolina mettete a bagno i fogli di gelatina in acqua fredda e lasciate riposare per circa 10 minuti.

A questo punto unite la ricotta e il formaggio spalmabile all'interno di una ciotola e mescolate con l'aiuto di una frusta per creare un composto omogeneo. Unite scorza e 100 ml di succo di limoni e poi anche lo zucchero a velo. Mescolate ancora una volta.

Sul fuoco dolce ponete un pentolino con la panna liquida e scaldatela fino a portarla alla soglia del bollore. Allontanate dal fuoco e aggiungetevi la gelatina ben strizzata dall'acqua. Miscelate il tutto per farla sciogliere. Fate raffreddare un poco. Poi versatela nella crema di formaggi e mescolate molto bene.

Versate questo composto sulla base di biscotti e livellate la superficie. Fate riposare in frigo per almeno 2 o 3 ore. Trascorso il tempo di riposo preparate la copertura. Versate acqua, succo di limone rimasto e zucchero in un pentolino. Unite anche l'amido di mais e mescolate bene, portate a bollore, spegnete il fuoco e aggiungete la curcuma per colorare il composto. Mescolate e fate intiepidire.