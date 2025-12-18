Altro che dolce, per il tuo antipasto delle feste prepara questo zuccotto salato: tutti impazziranno

Scenografico e sfizioso lo zuccotto salato è un ottimo antipasto da servire in occasione delle feste per colpire gli ospiti con stile e gusto.

Quando si parla di zuccotto, la mente corre subito alla versione dolce, quella più famosa e tradizionale. In realtà, però, questo grande classico può trasformarsi anche in una proposta salata, altrettanto sorprendente e decisamente scenografica.

Lo zuccotto salato è perfetto da portare in tavola durante le feste di Natale, ma si presta benissimo anche a pranzi importanti, cene eleganti o occasioni speciali in cui si ha voglia di stupire con un antipasto bello da vedere e ricco nel gusto. È una preparazione pensata per essere condivisa e servita a fette, ideale come apertura del menu.

Si realizza utilizzando il pancarré, che viene modellato fino a ottenere una cupola compatta: una sorta di tramezzino gigante, farcito a strati e pronto da affettare. La preparazione è piuttosto semplice e, non prevedendo alcuna cottura, risulta anche veloce da assemblare, soprattutto se organizzata con un minimo di anticipo.

Per ottenere la classica forma arrotondata è utile uno stampo a cupola, quello specifico per lo zuccotto. In alternativa, va benissimo anche un contenitore dalla forma simile, come un’insalatiera liscia e profonda, purché non presenti scanalature che possano compromettere il risultato finale.

Il pancarré, grazie alla sua consistenza morbida ma compatta, si presta facilmente a essere modellato senza rompersi: basta lavorarlo con un po’ di delicatezza per farlo aderire bene allo stampo e mantenere la forma desiderata.

La farcitura, come spesso accade in questo tipo di ricette, può essere personalizzata in base ai gusti. Con gli ingredienti scelti in questa versione si ottiene però uno zuccotto salato particolarmente ricco e gustoso, perfetto per chi ama gli antipasti sostanziosi e scenografici.

Lo zuccotto salato di pancarré: ingredienti e preparazione

Bisogna preparare lo zuccotto salato di pancarré per tempo: necessita di un buon tempo in frigo per compattarsi bene, quindi meglio prepararlo con ampio anticipo, anche mezza giornata prima di servirlo.

Ingredienti

2 confezioni di pane bianco per tramezzini (pancarré senza crosta)

250 g di maionese

2 scatolette di tonno sott’olio , ben sgocciolato

, ben sgocciolato 100 g di salame a fette sottili

a fette sottili 100 g di prosciutto crudo o speck

o speck 1 mozzarella ben scolata

ben scolata 1 pomodoro maturo

maturo Acciughe sott’olio q.b.

q.b. Olive denocciolate (verdi e nere) q.b.

(verdi e nere) q.b. 1 cucchiaio di capperi

Preparazione

Rivesti uno stampo a cupola con la pellicola per alimenti, lasciandola abbondare sui bordi così da poter estrarre facilmente lo zuccotto una volta pronto. In alternativa puoi usare un’insalatiera liscia e profonda dalla forma arrotondata. Rivesti completamente le pareti dello stampo con le fette di pancarré, facendole aderire bene senza schiacciarle troppo. Spalma un primo strato sottile di maionese su tutta la superficie interna. Distribuisci il tonno sott’olio ben sgocciolato, aggiungi il salame e il prosciutto crudo a fette, quindi la mozzarella tagliata sottile e il pomodoro a pezzetti. Completa il primo strato con olive denocciolate, capperi, qualche acciuga spezzettata e un po’ di insalata verde, quindi copri con altre fette di pancarré. Prosegui alternando strati di pane, maionese e farcitura fino a riempire completamente lo stampo, premendo leggermente con le mani per compattare il tutto senza deformare la forma. Chiudi lo zuccotto con un ultimo strato di pancarré, ripiega la pellicola verso l’interno e trasferisci in frigorifero. Lascia riposare almeno 2 ore, meglio se mezza giornata, per farlo compattare perfettamente. Al momento di servirlo, capovolgi lo zuccotto su un piatto da portata, elimina la pellicola e ricopri la superficie con altra maionese. Decora con olive, pomodorini, capperi, acciughe e qualche foglia di insalata, richiamando gli ingredienti interni.

Lo zuccotto salato di pancarré è una soluzione pratica e scenografica per arricchire il menu delle feste senza passare ore in cucina. Grazie alla possibilità di prepararlo in anticipo e personalizzarlo con ingredienti diversi, è perfetto da inserire tra gli antipasti sfiziosi di Natale, soprattutto quando si vuole portare in tavola qualcosa di bello da vedere e facile da condividere.