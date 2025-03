La frutta fa ingrassare? La risposta degli esperti

In alcune diete il consumo di frutta è sconsigliato perché si ritiene che lo zucchero in essa contenuto, in special modo il fruttosio, possa contribuire all’aumento di peso. Questo, però, sembrerebbe essere un errore che commettono ancora in molti. Gli zuccheri della frutta fanno ingrassare?

In realtà, secondo i professionisti del settore e le linee guida, il fruttosio non fa ingrassare, a meno che non venga aggiunto. La differenza è dovuta al fatto che il fruttosio naturale è associato a un quantitativo di fibre che annullano i suoi effetti potenzialmente negativi.

Tuttavia è vero che alcuni frutti sono più calorici di altri e vanno quindi consumati con accortezza. Ma in definitiva la frutta fa dimagrire?

Gli zuccheri della frutta fanno ingrassare? Cosa dicono gli esperti

I benefici della frutta sono innumerevoli, motivo per cui andrebbe consumata ogni giorno.

Ciò è dovuto al fatto che la frutta contiene moltissime sostanze nutritive di cui l’organismo ha estremo bisogno: dalle vitamine alle proteine, dai sali minerali agli zuccheri semplici. Ha inoltre potere antiossidante ed è ottima per integrare le diete ipocaloriche.

Il fruttosio naturale, che è uno zucchero semplice, viene assorbito dall’intestino e trasformato in glucosio, più digeribile, e non venendo totalmente assorbito, permette di tenere sotto controllo i valori glicemici.

Vi sarete chieste anche voi: “se mangio tanta frutta ingrasso?” Se la frutta è inserita in una dieta equilibrata non è assolutamente sconsigliata durante la dieta, anzi è addirittura ritenuta un alimento indispensabile.

Ovviamente eccedere, come in tutte le cose, è controproducente se si vuole perdere peso, in special modo se si consumano frutti particolarmente calorici.

C’è da dire però che la frutta è ideale per una dieta dimagrante da consumare come snack in quanto contiene molta acqua, ideale quindi per sgonfiarsi e a depurarsi.

Le calorie della frutta variano a seconda della tipologia ed è quindi opportuno scegliere cosa portare in tavola con accortezza, tenendo però presente che la frutta zuccherina non va completamente eliminata, ma solo consumata nelle giuste dosi.

Quali sono i frutti più calorici? Cachi, fichi, banane, uva, frutta secca, canditi, frutta sciroppata sono solo alcuni dei frutti che andrebbero consumati con più moderazione.

Qual è la frutta con meno zuccheri e calorie e la frutta con pochi zuccheri per diabetici? L’elenco comprende mele, pere, more, nespole, albicocche, arance, pesche, fragole, lamponi, tutti frutti che contengono moderati zuccheri e che possono pertanto essere consumati anche se siete a dieta.

Ottimi anche i kiwi, i cui zuccheri sono ridotti, tant’è che questo frutto rientra nella cosiddetta categoria a basso indice glicemico. Scopri quali sono i benefici della frutta invernale!