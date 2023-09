Zucca di ottobre: questo plumcake con gocce di cioccolato è delizioso. Da fare in 10 minuti

Quando la zucca e il cioccolato si incontrano, si fondono in un risultato davvero gustoso e al contempo nutriente: la ricetta dei plumcake.

Siamo giunti all’autunno, stagione delle temperature che si abbassano e delle foglie che cadono; oltre a mutare l’atmosfera, anche le verdure estive sostituiscono quelle autunnali, e una delle più tipiche è sicuramente la zucca. Con il suo gusto caratteristico, questo ortaggio si presta bene a numerose ricette. Basti pensare al passato di zucca, ma anche alle infinite torte di verdura che si possono realizzare. D’altro canto, calza a pennello anche nella preparazione di dolci, dove viene utilizzata come ingrediente principale.

Questo plumcake infatti, fa impazzire sia grandi che piccini, ottenendo l’approvazione dalle papille gustative più critiche. La realizzazione è molto semplice, motivo per cui questa ricetta può diventare un bagaglio personale per quando si vuole realizzare un dolce in casa senza dover necessariamente utilizzare molto tempo.

Plumcake alla zucca con gocce di cioccolato: la ricetta

Per preparare questo dolce ci vogliono 10 minuti, (senza ovviamente contare il tempo di cottura), ma il risultato è indubbiamente più salutare – e soddisfacente – di prodotti acquistati al supermercato.

INGREDIENTI:

300 g di Zucca

200 g di Farina 00

50 g di Fecola di patate

3 Uova

140 g di Zucchero

40 g di Olio di semi

250 g di Yogurt bianco naturale

1 bustina di Lievito in polvere per dolci

40 g Gocce di cioccolato

Zucchero a velo (q.b per guarnire)

Una volta provvisti di tutto il necessario, per realizzare il plumcake alla zucca con gocce di cioccolato, per prima cosa sbucciate la zucca e togliete i semi e filamenti. Una volta fatto, andrà lessata (o cotta al vapore) fino al punto in cui non risulta morbida; poi frullate in un mixer.

A questo punto lavorate le uova sbattendole con lo zucchero fino a quando non risultano chiare e spumose; aggiungete la farina e la fecola continuando a montare il tutto, per poi ad unire anche lo yogurt, l’olio e il lievito. Una volta che il composto risulta cremoso, aggiungete la zucca frullata precedentemente e trasferite l’intero composto dentro ad uno stampo per plumcake, precedentemente imburrato e infarinato. Se l’impasto risulta liquido, aggiungete 30 g di farina.

Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 175° per 45 minuti circa, o in forno ventilato a 180° per circa 50 minuti. Una volta completato il tempo di cottura, togliete la torta dal forno e fate raffreddare per bene prima di rimuovere il plumcake dallo stampo. Una volta estratto, spolverate con zucchero a velo e servite tagliandolo a fette. Se i passaggi verranno effettuati in maniera corretta, il successo garantito!