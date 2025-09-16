Zero sensi di colpa | il banana bread ora lo gusti a tutte le ore

Banana bread light: togliti la voglia di dolce quando vuoi, ora puoi finalmente gustarlo a tutte le ore senza sensi di colpa! Adoro il banana bread e da quando ho iniziato la dieta era uno dei dolci che ho desiderato di più. Ora però basta rinunce, l’ho preparato light e credimi la differenza non la senti, perché è buono, goloso e profumato come sempre, l’unica differenza sono gli zuccheri e i grassi in meno. È perfetto a colazione, quando vuoi iniziare la giornata con qualcosa che ti mette di buon umore ma anche a merenda o dopo cena, giusto per toglierti la voglia di dolce senza sensi di colpa. La cosa bella, del banana bread light è che servono pochissimi …

Banana bread light: togliti la voglia di dolce quando vuoi, ora puoi finalmente gustarlo a tutte le ore senza sensi di colpa!

Adoro il banana bread e da quando ho iniziato la dieta era uno dei dolci che ho desiderato di più. Ora però basta rinunce, l’ho preparato light e credimi la differenza non la senti, perché è buono, goloso e profumato come sempre, l’unica differenza sono gli zuccheri e i grassi in meno. È perfetto a colazione, quando vuoi iniziare la giornata con qualcosa che ti mette di buon umore ma anche a merenda o dopo cena, giusto per toglierti la voglia di dolce senza sensi di colpa.

La cosa bella, del banana bread light è che servono pochissimi ingredienti, quelli che di solito hai già in dispensa o in frigo per farlo e poi si prepara in un attimo, davvero senza complicazioni. Tutto ciò che devi fare infatti, è schiacciare, mescolare e via in forno. Credimi con le banane mature che danno dolcezza e morbidezza, lo yogurt che lo rende leggero e soffice e le gocce di cioccolato che sono sempre gradite, ottieni un mix straordinario di golosità che vorrai sempre in tavola.

Banana bread light: il dolce ideale per stare a dieta con gusto!

Quindi ora non ti resta che provarlo, vedrai che questo banana bread light sarà la tua nuova ricetta golosa per quando hai voglia di dolce senza appesantirti. Fidati, allaccia il grembiule e iniziamo a prepararlo insieme!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Banana bread light

Stampo da 24 cm

200 g di farina 1

2 banane mature

1 uovo

120 g di albumi

80 g di yogurt greco

120 g di dolcificante a scelta

1 bustina di vanillina

Una bustina di lievito per dolci in polvere

Un pizzico di sale

50 g di gocce di cioccolato fondente

Come si prepara il Banana bread light