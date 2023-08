YouTube fa l’occhiolino a TikTok: il colosso dello streaming video cambia look, ecco come lo vedremo

Youtube si appresta a cambiare e lo fa ispirandosi proprio a TikTok che in questo momento è in grande ascesa e sta conquistando il pubblico.

Giunge sempre il momento, anche per i colossi del settore, di aprirsi al nuovo, cambiare in funzione di ciò che sta funzionando al meglio. Per questo la big dei video online ha scelto di cambiare look, di approssimarsi a una versione più moderna e anche funzionale.

Non solo una trasformazione estetica ma anche delle novità vere e proprie per l’utilizzo e anche per la tipologia di contenuti che saranno di enorme beneficio per il fruitore abituale.

Youtube cambia e si ispira a TikTok

Youtube ha capito quale sarà il futuro dei video online, tempi più brevi e soprattutto massima versatilità ed è per questo che arrivano finalmente i Samples, la nuova modalità offerta agli utenti dalla piattaforma online.

Questi sono già stati lanciati al momento sull’app Youtube per lo streaming musicale e presto potrebbero arrivare ovunque. La funzione è accessibile tramite app e si trova tra le schede laterali, vale per Android e iOS e introduce di fatto il concetto di sequenzialità quindi quella sorta di continuo fruire di prodotti online che ormai appartiene alle storie su Instagram e Facebook oppure ai video su TikTok. In un mondo che corre sempre veloce, le persone hanno sempre meno voglia di dover cercare i contenuti. Vogliono quindi che il sistema faccia tutto il lavoro, un po’ ciò che accade su TikTok dove tutti i video che scorriamo facendo tap in alto sono proiettati in base alle nostre preferenze e come un flusso continuo.

Tutti gli artisti, tutti i generi musicali, tutti i prodotti online rientreranno in questa modalità di fruizione. Per ogni brano si potranno conoscere anche tutte le specifiche tecniche e le informazioni, quindi da questo punto di vista non c’è una regressione, semplicemente una organizzazione differente. Ci saranno poi anche gli Shorts che ormai hanno integrato il sistema con grande successo, il tutto molto fruibile attraverso l’applicazione dedicata.

Una variazione importante in termini di estetica sicuramente che rende però il suo massimo soprattutto per quanto riguarda la funzionalità del prodotto stesso, cosa importante per tutti coloro che sono abitudinari nell’uso del sistema e noteranno, già da subito, grandi cambiamenti. Probabilmente si tratta solo del principio, da quando TikTok continua ad avanzare conquistando non più solo le generazioni più giovani, i big del settore devono cambiare e adattarsi per poter sopravvivere.