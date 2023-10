X-Factor, Fedez sostituito per i primi live: spuntano due nomi per le prossime puntate

Fedez potrebbe essere sostituito per le prime serate di X Factor, il rapper è ricoverato in ospedale e potrebbe non esserci: i nomi.

Fedez è ancora ricoverato in ospedale e anche se dovesse essere dimesso probabilmente non potrà partecipare ai primi live di X Factor, così si vocifera che si starebbe pensando a chi debba sostituirlo e ci sono due nomi dati per la maggiore.

Il rapper è in ospedale da giovedì scorso, ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano ha dovuto subire due interventi a causa di alcune emorragie. Per questo dovrà rimandare i suoi impegni di lavoro e uno di questi è sicuramente quello con X Factor.

Fedez sostituito a X Factor, due i nomi possibili

I live di X Factor dovrebbero cominciare il prossimo 26 ottobre e Fedez potrebbe non esserci. E’ ormai noto che il cantante è ricoverato in ospedale in seguito a due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Non si sa dunque se le sue condizioni di salute gli consentiranno di essere presente fisicamente allo show.

L’ultimo aggiornamento rispetto al suo stato di salute è di qualche giorno fa e i medici hanno detto che Fedez è in miglioramento ma hanno parlato anche di una “situazione delicata”. Hanno poi spiegato che il paziente è costantemente monitorato. Per questo motivo non è sicuro che il rapper possa essere presente in puntata.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero sarebbero due i nomi di possibili sostituti di Fedez che stanno girando, uno è quello di Annalisa e l’altro è quello di JAX, entrambi legati a Fedez sia professionalmente che, nel caso del rapper degli Articolo 31, da un lungo legame di amicizia. Altra ipotesi, sarebbe quella di far presenziare il rapper in collegamento, cosa già successa ad Amici quando qualche professore ha avuto il Covid.

Collegamento che potrebbe avvenire dall’ospedale, qualora il rapper sia ancora ricoverato, o da casa sua. Questo chiaramente sarebbe possibile se le condizioni di Fedez dovessero migliorare a tal punto da consentirgli un collegamento in diretta. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che per ora non trovano alcuna conferma.

Intanto Chiara Ferragni nelle ultime ore ha rotto il silenzio e su Twitter ha scritto un semplice messaggio: “Vi leggo e vi sono grata”. Nessuna dichiarazione su Fedez e sulle sue condizioni di salute. Per sapere come sta il rapper, dunque, si attendono o aggiornamenti dall’ospedale o una comunicazione ufficiale da parte dei familiari. Intanto continuano a comparire messaggi di auguri per il rapper.