Wc pulito a costo zero: il trucco geniale che nessun esperto ti rivelerà mai

Un wc pulito è fondamentale per una corretta igiene in casa: ecco il trucco geniale a costo zero che nessun esperto ti rivelerà mai.

La salute passa anche e soprattutto da una corretta igiene in casa. Tra le stanze che necessitano di una maggior pulizia e un’occhio di riguardo in più rispetto a tutte le altre ci sono di sicuro cucina e bagno.

Qui infatti passano la maggior parte dei germi e batteri, ecco perché è fondamentale pulirli in modo accurato e quotidiano. Il bagno in particolare, specie se in famiglia si è in tanti, diventa un vero e proprio ricettacolo.

L’ideale sarebbe pulirlo ogni giorno dopo che tutti hanno terminato di usarlo. Inoltre, qui si forma spesso il calcare sui sanitari, specie se si vive in zone dove l’acqua è particolarmente dura. Ecco che allora ci viene in aiuto uno dei tanti rimedi a costo zero, ma davvero efficace, che ci permetterà di avere un wc pulitissimo. Basta avere in casa questo ingrediente.

Il trucco per pulire il wc a costo zero: ecco cosa serve

Tra le stanze che necessitano di una maggiore cura nelle pulizie c’è sicuramente il bagno. I sanitari infatti possono diventare nel giro di pochi secondi un vero e proprio covo per germi e batteri. Specie il wc dove anche il cattivo odore può farla da padrone.

Non solo, anche il calcare è un nemico della pulizia, in quanto contribuisce alla formazione di macchie e incrostazioni spesso difficili da mandare via. A tal proposito esistono diversi prodotti in commercio spesso costosi e inquinanti però.

Ecco perché sarebbe bene cercare di non utilizzarli in maniera sproposita, ma alternandoli magari con altri ingredienti naturali, più economici e sicuramente più sostenibili per l’ambiente.

E con questo trucco geniale resterete davvero stupiti perché tutto ciò che serve per avere un wc pulito e privo di cattivi odori sono 4 limoni e una manciata di bicarbonato.

Vediamo subito come procedere. Prendiamo 4 limoni e spremiamo il succo. Quindi in un frullatore inseriamo le bucce, il succo e mezzo litro d’acqua. A questo punto non resta che frullare il tutto, per poi filtrarlo con l’aiuto di un setaccio.

Ora cospargiamo il bicarbonato nel wc avendo cura di spargerlo bene in tutte le zone, specie quelle più incrostate e sporche. Quindi versiamo il composto di limoni precedentemente ottenuto sopra al bicarbonato. Lasciamo agire per qualche minuto.

Con lo spazzolino del wc andiamo a strofinare bene le zone che necessitano maggiormente e poi scarichiamo il wc.

Il nostro water sarà pulitissimo ed emanerà un buon odore di fresco.