Water skincare, come avere una pelle perfetta grazie a questi 6 prodotti a base d’acqua idratante

Pelle impeccabile grazie alla water skincare: ecco i 6 prodotti a base d’acqua per una routine di bellezza idratante.

Nell’ampio mondo della skincare, l’acqua è un ingrediente fondamentale. Il nostro peso corporeo è composto dal 70% di acqua (e la pelle ne contiene il 99%), è essenziale per la vita e la salute. Anche per quanto riguarda i prodotti di bellezza questo ingrediente è importantissimo. Mentre alcuni prodotti di bellezza vanno verso una texture più densa e compatta, ad esempio saponi e cere solide, l’acqua continua ad avere un ruolo essenziale nelle componenti dei prodotti di bellezza e cura della pelle. Questo elemento è presente in sieri, creme, prodotti make-up, detergenti e struccanti di vario genere, e facilita così l’applicazione e l’efficacia dei prodotti.

Andando alla scoperta della water skincare, ecco i sei prodotti del momento. Sono prodotti a base d’acqua e per questo risultano molto idratanti: una routine di bellezza per una pelle impeccabile e sempre idratata.

I 6 prodotti per una perfetta water skincare idratante

1. Fluido Viso-Corpo Acqua Biotecnologica ABT8.0 Natì

Questo prodotto è unico, perché contiene l’acqua ABT, un principio attivo elettrodinamico, che, a differenza della normale acqua, rallenta molto di più il crono-invecchiamento cellulare. Grazie alla sua formula leggera, idrata alla perfezione, mantenendo la pelle fresca.

Acqua Micellare Endocare Hydractive di Cantabria labs

L’acqua micellare è usata in detergenti e struccanti, ed è una delle opzioni migliori per rimuovere bene il make-up o le impurità del viso senza irritare la pelle ed essere troppo aggressiva. Con un’idratazione profonda, lascia la pelle pulita, fresca e morbida.

Acqua Termale di Avène

L’acqua termale è usata in moltissimi prodotti, per i suoi benefici millenari. Con le proprietà calmanti e lenitive, quest’acqua termale di Avène offre un’ottima idratazione, nutrendo la pelle in profondità. Anche per queste sue proprietà è perfetta per le pelli sensibili e disidratate.

Aqua Réotier de L’Occitane en Provence

L’acqua Réotier è un gel leggerissimo, noto per la sua capacità di idratare e rendere la pelle più rimpolpata. Questo prodotto, arricchito con acido ialuronico, è perfetto per preparare la pelle all’applicazione di prodotti successivi.

Super Aqua Lotion di Guerlain

La Super Aqua Lotion di Guerlain è perfetta per idratare, illuminare e rivitalizzare la pelle. Si tratta di una lozione ultra-idratante, in grado di donare alla pelle un aspetto radioso e più giovane.

The Mist – Spray viso idratante di La Mer

Questo spray viso idratante contiene degli estratti botanici marini e altri ingredienti ottimi per rivitalizzare e rinfrescare la pelle, mantenendola idratata per tutto il giorno.

L’ingrediente segreto per una pelle perfetta è l’acqua. La water skincare è perfetta per offrire idratazione e nutrimento alla pelle. L’acqua è un elemento importante e va inserito nella routine quotidiana, per una pelle sana, idratata e fresca.