Acido Ialuronico: a cosa serve, come usarlo e l’errore da non fare quando si applica sulla pelle

L’acido Ialuronico è uno dei componenti d’eccellenza quando si tratta di pelle, soprattutto per i segni del tempo e le imperfezioni.

Per ottenere i benefici reali dal prodotto va utilizzato correttamente, in questo modo si possono massimizzare i risultati e soprattutto ridurre le tempistiche.

Tuttavia c’è un errore molto comune che le persone fanno durante l’applicazione che non rende altrettanto in termini di azione del prodotto. Quindi è essenziale non solo conoscerlo e capire cosa può veramente fare sul derma ma anche come applicarlo per i benefici diretti.

Acido Ialuronico: come funziona e come applicarlo

Questa sostanza è presente naturalmente nell’organismo e ha il compito di idratare e proteggere i tessuti, serve come antinfiammatorio naturale e permette anche di cicatrizzare la pelle. Con l’avanzare dell’età viene prodotto sempre meno dall’organismo e questo porta rughe e imperfezioni ad essere più evidenti.

L’acido Ialuronico ormai è alla base di qualunque crema per il viso, che si tratti delle rughe o del contorno occhi sembra avere la composizione perfetta per aiutare la salute e quindi la pelle. Nel tempo infatti la comparsa di rughe si fa più evidente e questo perché, proprio naturalmente all’interno degli strati sottostanti, l’acido Ialuronico che normalmente è prodotto dalla pelle viene a mancare. Il tutto si riduce, quindi bisogna supportare la pelle stessa con la skincare. Molti però lamentano la non funzionalità del prodotto, in sostanza non vedono i benefici.

In realtà, affinché l’Acido Ialuronico funzioni non basta applicarlo o comprare quello migliore sul mercato ma serve un piccolo dettaglio che a molti sfugge: l’umidità. Questo può entrare nella pelle solo se c’è il giusto livello d’acqua, altrimenti non riesce. Quindi occorre sempre applicarlo con acqua o con uno spray apposito. Inutile acquistarlo puro se poi non si fa questo passaggio, non ci saranno i benefici anche se è il migliore del mercato. L’acido trattiene un quantitativo d’acqua incredibile, quindi quando viene a contatto con essa va a ritirare l’acqua e rimpolpa la pelle. Se non si attiva questo meccanismo, semplicemente non funziona.

Si rischia addirittura di peggiorare la situazione, quindi la cosa importante è avere una pelle ben idratata e spruzzare acqua sul viso o comunque applicare l’Acido Ialuronico quando la pelle è bagnata. Apparirà molto più luminosa, morbida e sarà possibile veramente andare a contrastare l’insorgenza di rughe. Tra i prodotti top di mercato c’è l’acido della Collistar che costa circa 45 euro, The Ordinary Hyaluronic al 2% che ne costa 30, Face D ad un costo inferiore circa 25 euro, quello di Collistar spray a 20 euro. Quindi non bisogna spendere un capitale ma solo usarlo nel modo giusto.