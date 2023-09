Pelle stressata, come riportala al suo naturale benessere: bastano pochi minuti

Ansia e preoccupazioni incidono molto sulla pelle del viso: ecco alcuni consigli utili per contrastare i danni di una cute stressata.

Secoli di storia e ricerca scientifica hanno dimostrato che “mens sana in corpore sano” è molto più che un modo di dire: lo stato di salute mentale ha quasi sempre ripercussioni su quello fisico, e per “fisico” intendiamo anche estetico. Sonno di scarsa qualità e atteggiamenti pessimisti e irritabili sono spesso determinati da un accumulo di tensioni, ansia e preoccupazioni e uno dei primi segnali che il corpo invia in questi casi li troviamo sulla pelle del viso.

Se stressata, questa inizia ad essere soggetta a irritazioni, rughe, brufoli, perde luminosità e morbidezza: tutti effetti che contribuiscono ad invecchiare creando ulteriore disagio. Ovviamente, la prima cosa da fare per limitare questi danni è adottare un regime alimentare sano e corretto, ricco di frutta e verdura, in modo da garantire il giusto apporto di vitamine e sali minerali. Ci sono poi alcuni trattamenti di bellezza davvero molto pratici e comodi, che dovrebbero entrare a far parte della propria beauty routine quotidiana, vediamo quali.

Addio pelle stressata: i consigli dell’esperta per restituire al viso un aspetto fresco e in salute

“L’aumento di cortisolo provocato dal prolungato stato di tensione e affaticamento psico-fisico può portare a casi di rosacea, psoriasi e acne – spiega Angela Noviello, responsabile della divisione beauty di Milano Estetica – anche perché lo stress porta un importante squilibrio a livello di microbiota intestinale, il che a sua volta si traduce in problematiche cutanee“.

Altro fattore da considerare è certamente la maggiore predisposizione dei soggetti stressati al consumo di cibi ad alto contenuto di zuccheri e sale. La Noviello spiega che, se ci si trova in un periodo della vita particolarmente carico di stress, esistono degli accorgimenti in grado di restituire alla cute il suo naturale benessere.

Innanzitutto, occhio ai prodotti da usare per la normale detersione del viso: se troppo schiumogeni e aggressivi “rischiano di strappare via dalla pelle il suo prezioso film di protezione, intaccando la barriera cutanea ed esponendo al rischio disidratazione e irritazioni”. Le formule da preferire sono quelle tipo latte o balsamo. Largo spazio al tonico, meglio se senza alcol e a base di estratti vegetali.

Al posto del tonico, andrà benissimo anche la semplice acqua termale: in entrambi i casi, il ph della pelle ritroverà il naturale equilibrio tornando così luminosa come prima. L’esperta raccomanda inoltre uno stop ai principi attivi esfolianti come il glicolico, a favore di sieri e creme ricchi di sostanze idratanti e lenitive (ad es. l’aloe vera). Super consigliati, poi, l’utilizzo di prodotti a base di acido ialuronico ed un trattamento a base di caffeina sul contorno occhi per eliminare le occhiaie.