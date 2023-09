Mai buttare i fondi del caffè: i benefici sulla pelle sono impensabili. La guida per riutilizzarli

I fondi del caffè che di solito buttiamo via possono diventare alleati di bellezza portentosi: come usarli sulla pelle, cosa sapere.

Aver cura del proprio corpo e del suo benessere è importante quanto seguire un’alimentazione sana e salutare. La pelle, in modo particolare, necessita di “coccole” quotidiane per potersi mantenere luminosa, elastica e giovane. In commercio troviamo una serie di prodotti utilissimi che fanno al caso nostro e si adattano ad ogni esigenza, ma talvolta i costi sono davvero proibitivi. Per fortuna esistono delle alternative naturali ed economiche che possiamo sfruttare all’occorrenza. I fondi di caffè sono una di queste: pochi sanno che sono degli alleati portentosi quando si tratta della bellezza dell’epidermide.

Di solito li buttiamo via senza pensarci troppo, ma una volta compresi i loro effetti e benefici, di sicuro vorremo cambiare le nostre abitudini. Quali sono, dunque, le loro proprietà e, soprattutto, come usarli nel modo giusto? Ecco ciò che c’è da sapere a riguardo.

Fondi di caffè, come usarli per prendersi cura della pelle

Iniziamo col dire che i fondi di caffè, ovviamente, contengono caffeina. Si tratta di un elemento che favorisce il rinnovo cellulare. Contengono anche anti-ossidanti che hanno la funzione di stimolare la produzione di collagene, ciò che, in pratica, mantiene elastica e giovane la nostra pelle. Come servircene, allora? Usandoli per preparare uno scrub portentoso da usare su viso e corpo. Lo scrub ha l’obbiettivo di “grattare via” le cellule morte, le impurità, così da compattare la pelle e renderla luminosa e vellutata.

A seconda della tipologia di pelle, per preparare questo prodotto casalingo, andremo ad unire ingredienti diversi. Chi ha un’epidermide secca, ad esempio, potrà unire del miele, dell’olio di mandorle o di oliva, perfino di cocco. Basterà amalgamare il tutto e massaggiare con delicatezza sul gambe, braccia o viso.

Chi, invece, ha una pelle che tende al grasso, può optare per yogurt, frutta, come banane mature, zucchero di canna, qualche goccia di limone. Come per la prima ricetta si va a mescolare il tutto fino ad ottenere una sorta di crema da spalmare e massaggiare per poi risciacquare, dopo aver tenuto in posa qualche minuto, con acqua fresca.

Un’alternativa naturale a costo zero ai classici prodotti che acquistiamo in profumeria che, se usata con frequenza, può davvero rivelarsi una coccola straordinaria per l’epidermide di cui non vorremo più fare a meno.