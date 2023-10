Vuoi creare un cocktail per Halloween: ecco gli ingredienti per uno “Strega ubriaca”

In occasione della festa di Halloween è possibile preparare un cocktail chiamato Strega ubriaca. Ecco come fare.

Non manca molto alla notte di Halloween. Moltissime persone sono già alla ricerca della serata perfetta. Non è amato solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Ovviamente, i modi per festeggiarli sono diversi. Il cibo ha un ruolo molto importante. È possibile servirsi di tante ricette per dare vita a dolcetti a tema. Inoltre, si può realizzare anche un cocktail incredibile, chiamato “Strega ubriaca”.

Bastano pochi ingredienti per prepararlo e il sapore è assicurato. Il colore caratteristico contribuirà a donare all’atmosfera una nota spettrale. Inoltre, le numerose stelline al suo interno saranno in grado di affascinare chiunque. Amici e parenti non potranno fare a meno di trovarlo irresistibile.

Il cocktail della Strega ubriaca è perfetto per Halloween: la ricetta

Halloween rappresenta l’occasione perfetta per dare vita a una festa con i fiocchi. Negli ultimi anni, sempre più persone stanno cercando di valorizzarla con trovate originali. I vestiti a tema e le decorazioni si sposano perfettamente con il cocktail in questione. Ciò che lo rende così perfetto è il colore viola. Inoltre, per essere completo, sul bordo del bicchiere, dovrà presentare un sottile strato verde.

Non è solo bello da vedere, ma anche buono. Basta un solo sorso per notare il gusto fruttato e frizzante. In generale, è perfetto per tutte quelle persone che amano i gusti dolci. Ovviamente, non bisogna dimenticare che si tratta di una bevanda alcolica e, di conseguenza, potrà essere servita solo ai maggiorenni.

Ingredienti

Vodka

Granatina

Blue Curacao

Sprite

Ciliegia al maraschino

Zucchero verde

Sciroppo di mais

Granelli di stelle

Procedimento

Per realizzare il cocktail della Strega ubriaca, per prima cosa, sarà necessario aggiungere la vodka, la granatina e il Blue Curacao all’interno di uno shaker. Dovrà essere presente anche una quantità abbondante di ghiaccio.

Dopo aver miscelato il tutto, il risultato potrà essere inserito in un bicchiere di vetro cilindrico. Si consiglia di posizionare del ghiaccio anche in quest’ultimo. Per aggiungere una nota frizzate, è possibile utilizzare la Sprite. Per migliorare l’estetica, è preferibile utilizzare una ciliegia al maraschino per guarnire.

Realizzare il bordo verde non è affatto complicato. Sarà sufficiente servirsi di sciroppo di mais e zucchero verde. Prima di servirlo, bisognerà aggiungere i granelli di stelle all’interno del cocktail. Inoltre, il ghiaccio dovrà essere sempre presente. In caso contrario, si perderà parte del gusto. Non è una ricetta da gustare calda o a temperatura ambiente.