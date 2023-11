Voglia di ‘cioccolata calda’? Prepararla in casa è semplicissimo, densa e cremosa come quella del bar

La cioccolata calda è la bevanda perfetta per l’inverno: ecco la ricetta per prepararla come quella del bar, densa e cremosa.

La cioccolata calda è la bevanda ideale da concedersi in inverno: a colazione, per merenda o in qualsiasi momento ci si voglia riscaldare sorseggiando qualcosa di davvero gustoso e magari inzuppandoci dentro dei biscotti o una fetta di torta.

Questa bevanda fa subito relax e si può preparare quella in bustine che si acquista al supermercato. Il risultato però non è mai come la cioccolata calda che si beve al bar. Per questo, con una semplice ricetta da preparare a casa, si può ottenere una cioccolata densa e cremosa, perfetta e con pochissimi ingredienti.

Come preparare la cioccolata calda in casa

Il vantaggio di preparare la cioccolata calda in casa è che si potrà ottenere la consistenza che più si preferisce: più fluida oppure più densa. In ogni caso, c’è un trucco per averla senza grumi e buonissima come quella del bar.

Gli ingredienti per preparare la cioccolata calda in casa sono:

400 g di latte

100 g di acqua

35 g di cacao amaro in polvere

20 g di fecola di patate

30 g di zucchero

1 g di cannella in polvere

Procedimento:

Setacciare il cacao, la fecola di patate e la cannella in una ciotola. Aggiungere lo zucchero e mescolare. Versare l’acqua in un pentolino e aggiungere le polveri setacciate. Mescolare con una frusta a mano fino ad ottenere una cremina liscia. Amalgamare il latte (a temperatura ambiente). Quando la miscela sarà senza grumi, accendere la fiamma a fuoco basso e continuare a mescolare fino a che non si addenserà. La consistenza è perfetta quando la cioccolata calda inizia ad appiccicarsi alla frusta. La cioccolata calda è pronta per essere gustata bella calda per riscaldarsi. Si può decorare come si preferisce, ad esempio con della panna o della granella di mandorle.

Le varianti di cioccolata calda da preparare in casa sono tantissime: si può modificare la consistenza, la decorazione oppure il gusto. Per una versione dark, aggiungere più cacao; per una alternativa speziata, spolverare della noce moscata o dello zenzero. Se devono gustarla solo adulti, si può aggiungere anche mezzo bicchierino di rum direttamente nel latte.

Insomma non c’è limite alla fantasia, ci si può sfiziare come si preferisce ma di certo preparandola in casa si avrà una bella soddisfazione (perché sarà buona come quella del bar) e piacerà a tutti.