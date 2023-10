Voglia di autunno, ci siamo: con la crostata ricotta e pera il dessert sarà magico e di una golosità inaudita

Crostata pere e cioccolato è sempre buona ma per l’autunno è il dolce perfetto per famiglia e amici

Cosa c’è di meglio di accoccolarsi sul divano con una tazza di cioccolata calda bollente e una fetta di crostata pere e cioccolato mentre si guarda un bel film in Tv? Niente, ma solo se la crostata è preparata in casa seguendo questa facile ricetta.

L’abbinamento perfetto per un dolce goloso, frutta e cioccolata, ecco come realizzarla in breve tempo, con pochi ingredienti e senza avere grandi qualità culinarie.

Crostata pere e cioccolato, bella e buona

Arriva l’autunno, voglia di casa e di tempo trascorso in famiglia. Il momento ideale per realizzare tutti insieme un dolce goloso ma anche salutare ed energetico, perfetto per il cambio stagione e l’inizio del nuovo anno scolastico.

In realtà la crostata pere e cioccolato, è perfetta per qualsiasi stagione e ogni occasione, quindi vediamo subito quali sono gli ingredienti necessari per realizzarla nella cucina di casa. Ideale per merenda, spuntini, colazione o da servire agli ospiti per sorprenderli dolcemente.

Ricetta della crostata pere e cioccolato: ingredienti e preparazione

La ricetta riguarda una torta ideale per otto persone oppure per quattro molto golose. Si tratta di un dolce che si conserva bene per qualche giorno, quindi anche farne un po’ di più va bene. Non durerà a lungo non vi preoccupate.

Ingredienti per la torta pere e cioccolato

2 uova

80 g zucchero

80 ml di olio di semi

80 g farina 00

mezza bustina di lievito per dolci

Ingredienti per la crema e ripieno

1uovo intero

150 g cioccolato fondente sciolto

50 g zucchero

200 ml panna fresca

2 pere

Preparazione della crostata pere e cioccolato

Prima di tutto si deve preparare la pasta frolla, ma senza utilizzare il burro. In questo modo non è necessario attendere per far riposare l’impasto in frigo. In ogni caso è consigliabile lasciarlo in frigo avvolto nella pellicola per 20-30 minuti.

Nel frattempo si può preparare la crema per farcire la crostata. Quest’ultima si ottiene miscelando insieme il cioccolato fondente sciolto, l’uovo, la panna fresca e lo zucchero con le fruste elettriche o nella planetaria.

Una volta preparata la crema si stende la pasta frolla, inserirla nell’apposita tortiera per crostate, si versa il composto all’interno pareggiandolo e si prosegue con le pere. Queste ultime devono essere tagliate a fettine sottili per lungo e inserite a raggi premendole nella crema. Cuocere in forno a 180° per 45 minuti e servire una volta che si è raffreddata ai commensali.